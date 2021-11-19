اعتماد القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن القائمة النهائية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، المقرر لها الثلاثاء المقبل، وذلك على ضوء اجتماع لجنة الانتخابات، أمس.

يتنافس على منصب رئيس الاتحاد كل من الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم (الوصل)، والدكتور أحمد المطوع (النصر)، وعبد الله الدرمكي (العين).

وعلى مقاعد عضوية المجلس يتنافس كل من عبد العزيز السلمان (حتا)، عبد الله المهيري (شباب الأهلي)، عوض المنصوري (بني ياس)، باسم النقبي (خورفكان)، علي سالم المانع (الجزيرة)، علي مصبح بن تميم (اتحاد كلباء).

وتم قبول الطعن المقدم من ناديي عجمان والوحدة، وقبول مرشحيهما لمقاعد عضوية مجلس الإدارة، وهما جمال عيسى المطروشي (عجمان)، وأسامة عبد الله قرقاش (الوحدة).

فيما تقدم لمقعد الشباب في عضوية مجلس الإدارة منصور راشد الكتبي (مليحة)، ونورة محمد الحمر (مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة)، وسيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، اعتماد فوزهما بعضوية المجلس الجديد بالتزكية.

الجدير بالذكر أن لجنة الانتخابات خلال اجتماعها اليوم أيضاً، قررت رفض الطعن المقدم من قبل نادي الرمس، بخصوص مرشحه لعضوية مجلس الإدارة، واعتمدت قائمة الأندية، التي لها حق التصويت في الجمعية العمومية، فيما قررت السماح بحضور ناديي الظفرة وأبوظبي للسيدات، لعمومية الطائرة، بدون حق التصويت.

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