ماراثون أدنوك أبوظبي يتخطى 10 آلاف مشارك

المصدر: أبوظبي -البيان الرياضي

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن مشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك في ماراثون أدنوك أبوظبي، الذي سيقام في كورنيش أبوظبي يوم 26 الجاري، وذلك بمختلف سباقاته المتنوعة وبكافة المسافات، ليواصل الماراثون بنسخته الثالثة تسجيل الأرقام المميزة في الإقبال المجتمعي على المشاركة والتفاعل مع الحدث المرموق.

وكانت الطاقة الاستيعابية للماراثون قد تم تحديدها بـ10 آلاف مشارك في جميع السباقات، تماشياً مع الإجراءات والتدابير الوقائية، بيد أن الإقبال الكبير على التواجد في سباقات الحدث وأهميته بالنسبة لمجتمع الإمارات وحرصهم على المشاركة بكثافة واسعة تخطى حاجز المشاركة المحددة سابقاً.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن رفع الطاقة الاستيعابية لـ 2000 مشارك إضافي، وإتاحة فرصة التسجيل لعموم فئات المجتمع حتى 24 نوفمبر الجاري، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ليصل مجموع المشاركين وفق الطاقة الاستيعابية الجديدة إلى 12 ألف مشارك في سباقات الماراثون المتنوعة.

والتي تضم كلاً من: الماراثون الفردي لمسافة 42.2 كم، الماراثون الزوجي /‏ تتابع 42.2 كم، إلى جانب السباقات المجتمعية لمسافات 10 كم، و5 و2.5 كم، إضافة إلى السباق المخصص لأصحاب الهمم عبر الدراجات الهوائية اليدوية.

الجدير بالذكر أن الجوائز الإجمالية للحدث تبلغ 300,000 ألف دولار (1.1 مليون درهم إماراتي)، موزعة على جميع الفئات، حيث يحصل المتوج بلقب سباق الماراثون الرئيسي من فئتي النخبة الرجال والسيدات على 50 ألف دولار (183،500 درهم) لكل منهما.

كما سيتم تقديم جائزة إضافية قيمتها 30 ألف دولار لكل من يحطم الرقم القياسي الحالي المسجل في سباق الماراثون الرئيسي، والذي يبلغ 2.04.40 ساعة للرجال و2.21.11 ساعة للسيدات. في حين تم تخصيص جوائز نقدية بقيمة 8،500 دولار لفئة الكراسي المتحركة و11،000 ألف دولار لفئة سباق 10 كيلومترات.

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