الهرمودي عضواً في «استئناف» مونديال الشطرنج

المصدر: (دبي - البيان الرياضي )

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اختار الاتحاد الدولي للشطرنج عبدالمجيد الهرمودي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج رئيس الجهاز الفني، عضواً في لجنة الاستئناف لبطولة العالم للشطرنج الخاطف والسريع المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 ـ 31 ديسمبر المقبل في كازاخستان،

والهرمودي لاعب سابق لمنتخب الإمارات الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج وسبق له تمثيل الدولة في 6 دورات أولمبياد عالمية.

وأكد الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد أن الاجتياز يعد إنجازاً للعبة في الإمارات وتحقق بفضل رؤية القيادة الرشيدة في الدولة وما توليه من رعاية وتشجيع لكافة الكفاءات للوصول إلى أعلى المناصب، كما يؤكد على التقدير والمكانة العالمية اللتين يحظى بهما اتحاد الإمارات للشطرنج وكوادره الإدارية والفنية.

وأشاد المعيني بدور عبدالمجيد الهرمودي في الجهاز الفني ومساهمته الإيجابية مع أعضاء مجلس الإدارة في تأهيل جيل الشباب أعضاء الجهاز الفني وتمكينهم ليكونوا قادرين على تمثيل الدولة في المحافل الشطرنجية الكبرى، ضمن خطط وبرامج تطويرية أعدها مجلس الإدارة.

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