الاتحاد الدولي يشيد بـ «دبي للشطرنج»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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تلقى إبراهيم البناي رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج رسالة من أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، أشاد فيها بجهود النادي كأحد أهم أندية الشطرنج في آسيا والعالم، واستضافته أبرز الفعاليات الشطرنجية الدولية.

وثمّن رئيس الاتحاد الدولي فكرة إطلاق النادي لبطولة تحمل اسم المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بمشاركة نخبة من أساتذة الشطرنج العالميين الكبار من 23 دولة بالتزامن مع واحد من أبرز الأحداث العالمية وهو إكسبو 2020، وعلى هامش أكبر بطولة العالم للشطرنج، التي تنطلق الشهر الجاري في إكسبو.

وتمنى أركادي التوفيق لجميع المشاركين في بطولة حمدان بن راشد آل مكتوم، وكافة أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.

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