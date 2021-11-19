ماكلروي يتصدر «دي بي ورلد للغولف»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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جاءت الانطلاقة قوية في منافسات اليوم الأول للنسخة الـ13 لبطولة دي بي ورلد للغولف، التي انطلقت الخميس على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا للغولف، وتقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للغولف و«السباق إلى دبي».

وتتواصل منافساتها حتى الأحد، بمشاركة حصرية لأفضل اللاعبين على مدار الموسم الحالي، بجوائز مالية تبلغ 9 ملايين دولار للبطولة نفسها، و3 ملايين إضافية للحاصلين على المراكز الأولى في الترتيب النهائي لـ «السباق إلى دبي».

حقق الإيرلندي روري ماكلروي، أفضل نتائج منافسات لليوم الأول، برصيد 65 ضربة بواقع 7 ضربات تحت المعدل، ماكلروي لاعب إيرلندي محترف وله العديد من النجاحات السابقة، حيث فاز بـ 14 بطولة ضمن منافسات الجولة الأوروبية منها 4 انتصارات في دبي.

فقد فاز بلقب بطولة «دي بي ورلد» عامي 2012 و2015، وحصل على لقب «دبي ديزرت كلاسيك»، عامي 2009 و2015، ويسعى اللاعب إلى تقديم أفضل أداء ممكن ليؤكد عزمه المنافسة على اللقب هذا العام للمرة الثالثة في مسيرته.

وتعليقاً عن أدائه خلال الجولة الأولى، قال ماكلروي: لقد ارتبط هذا الملعب بالعديد من الذكريات لديّ، حيث لعبت عدة منافسات على أرضه ولذلك أنا أعرفه جيداً وأعتقد بأنني قدمت أداءً قوياً اليوم، وكنت محظوظاً بعض الشيء، إن هذا ما نحتاجه في بطولات الغولف وصولاً إلى صدارة المنافسة والفوز، مزيج بين بعض الضربات المميزة وقليل من الحظ بين الحين والآخر.

وجاء في المركز الثاني شراكة بين الفنلندي تابيو بولكانين والجنوب أفريقي كريستيان بيزويدهاوت برصيد 67 ضربة بواقع 5 ضربات تحت المعدل، جنباً إلى الدنماركي يواكيم هانسن، الذي توّج الأسبوع الماضي بلقب بطولة «AVIV دبي للغولف»، الذي أنهى منافسات الجولة الأولى برصيد 67 ضربة بواقع خمس ضربات تحت المعدل تبقيه في المركز الثاني، ليكون أمام فرصة حصد ثنائية تاريخية بالفوز بلقبين في دبي خلال أسبوعين متتاليين.

وكان المركز الثالث برصيد 68 بواقع 5 ضربات تحت المعدل من نصيب 10 لاعبين، هم الألماني مارتن كايمر، والسويدي الكسندر البتولا، والإنجليزي سام هورسفيلد، ومواطنه ماركوس أرميتاج، والإسباني سيرجيو جارسيا، والبولندي أدريان ميرنوك، والأمريكي جون جيرمان، والاسكتلندي روبرت ماكنتاير، والدنماركي نيكولاي هوجارد، والأمريكي كولين موريكاوا متصدر «السباق إلى دبي».

وتزامناً مع تأكيد عودة الجماهير إلى ملاعب دبي، يشهد الحدث إقامة العديد من الفعاليات المخصصة للجمهور، التي تجمع بين إثارة لعبة الغولف العالمية والضيافة والأنشطة الترفيهية.

بطولة دي بي ورلد هي الحدث الرابع والأخير من سلسلة رولكس في موسم «السباق إلى دبي» الحالي بعد بطولة أبوظبي إتش إس بي سي وبطولة اسكتلندا المفتوحة وبطولة «بي إم دبليو».

ويستضيف ملعب الأرض في عقارات جميرا للغولف الحدث الختامي للموسم كل عام منذ عام 2009. وتبدأ منافسات الجولة الثانية 8 صباح الجمعة، وتستمر منافسات البطولة حتى يوم الأحد، ليسدل الستار على موسم الجولة الأوروبية للغولف لعام 2021.

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