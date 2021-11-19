بحث الشراكة بين «البارالمبية الآسيوية» و«دولي البولينغ»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

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بحث ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، مع الشيخ طلال محمد الصباح رئيس الاتحاد الدولي للبولينغ، توقيع اتفاقيات شراكة بين «البارالمبية الآسيوية» و«دولي البولينغ»، من أجل تطوير رياضة «بولينغ أصحاب الهمم».

وصولاً إلى الأهداف المشتركة، جاء اللقاء على هامش نهائي بطولة العالم للبولينغ بمركز دبي الدولي للبولينغ، بحضور جمال قاسم سلطان البنا نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولينغ، وأشاد الشيخ طلال الصباح بدور قيادة الإمارات في تمكين «أصحاب الهمم»، ودمجهم الكامل في المجتمع.

حيث أصبحت الإمارات رائدة في هذا المجال، ما أهلها لتتبوأ مكانة مرموقة في الخريطة العالمية، مبيناً أن هذا الاهتمام منحها دوراً كبيراً في تنظيم كبرى الأحداث، إضافة إلى استضافة مقر «البارالمبية الآسيوية، وثمّن طلال الصباح جهود العصيمي لتطوير اللجان البارالمبية الآسيوية، ودفع رياضة «أصحاب الهمم» إلى الأمام، من أجل تحقيق طموحاتها على الصعد كافة.

وقال: يوجد اهتمام مشترك بين الاتحاد الدولي للبولينغ واللجنة البارالمبية الآسيوية، من أجل إقامة بطولات مشتركة، وفق النهج المرسوم حتى يحقق «أصحاب الهمم» في القارة الآسيوية، كل طموحاتهم في البولينغ.

أعرب ماجد العصيمي عن سعادته باللقاء المثمر مع الشيخ طلال الصباح، والذي سيكون له انعكاساته الإيجابية على «بولينغ أصحاب الهمم» في القارة الآسيوية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد شراكة بين اللجنة البارالمبية الآسيوية والاتحاد الدولي، لنشر هذه الرياضة وتطويرها.

ووجّه العصيمي الشكر إلى رئيس الاتحاد الدولي للبولينغ، على نجاح بطولة العالم التي استضافتها دبي، وإدراج «أصحاب الهمم» ضمن النسخة الحالية لبطولة العالم، والتي حققت الأهداف التي أقيمت من أجلها، مبيناً أن اللقاء ناقش كيفية تطوير رياضة «بولينغ أصحاب الهمم»، ونشرها في الإمارات والقارة الآسيوية، من أجل اتساع دائرة المشاركين، وتطوير مهاراتهم، وزيادة المعلومات، وصولاً إلى ما نصبو إليه جميعاً.

وفي ختام اللقاء، قدم العصيمي درع اللجنة البارالمبية الآسيوية، إلى الشيخ طلال الصباح، بهذه المناسبة.

وكان رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، شارك في تتويج أبطال أصحاب الهمم الفائزين بالمراكز الثلاثة في بطولة العالم للبولينغ.

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