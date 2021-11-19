«سام بينيت» يتأهل إلى «دبي ديزرت كلاسيك»

المصدر: (دبي ـ فائز بجبوج)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الجهات المنظمة لبطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف برعاية Slync.io، إحدى فعاليات سلسلة بطولات رولكس ضمن أجندة الجولة الأوروبية، عن مشاركة سام بينيت المحترف في جامعة تكساس، في بطولة دبي ديزرت كلاسيك، المقررة بنادي الإمارات للغولف من 27 - 30 يناير المقبل.

بعد حصول النجم الأمريكي على بطاقة تأهل مباشر استثنائية باعتباره صاحب المركز الأول في جولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية للجامعات وفقاً لتصنيف فيلوسيتي غلوبال، مؤكداً حرص البطولة على تسليط الضوء على الأبطال الناشئين.

وتعد البطولة المشاركة الأولى للنجم الأمريكي في إحدى بطولات الشرق الأوسط، حيث سيتنافس بينيت إلى جانب كولين موريكاوا حامل لقب بطولة ميجور لمرتين، وسيرغيو غراسيا الفائز ببطولة الماسترز، وبول كيسي المدافع عن لقب البطولة، في إطار السباق إلى دبي 2022 في ثاني بطولات سلسلة رولكس التي تلعب على واحد من أفضل ملاعب الغولف عالمياً.

حلم التواجد بدبي

قال بينيت: أردتُ تقديم أفضل ما لدي ومواصلة تصدّري في بطولة الخريف الأخيرة، لأحقق حلمي في زيارة دبي واللعب إلى جانب أفضل اللاعبين في العالم ضمن بطولة دبي ديزرت كلاسيك 2022، وأودّ شكر رابطة لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية للجامعات وفيلوسيتي جلوبال على توفير هذه المنصة الرائعة التي تساعدني على الوصول إلى المستوى الذي أصبو إليه في هذه الرياضة والمشاركة في فعاليات دولية.

ويحمل بينيت ثلاثة انتصارات في بطولات الناشئين، وحافظ على موقعه ضمن أفضل خمسة لاعبين في سبع مشاركات له في جولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية للجامعات، في حين تصدّر تصنيف فيلوسيتي جلوبال على مدار الأسابيع الستة الأخيرة.

دعم المواهب

من جانبه، قال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي للبطولة: نهنئ سام على أدائه المميّز طوال العام الماضي، ونرحب به في دبي ومتابعة أدائه بجانب بعض أهم الأسماء في عالم الغولف، ويؤكد التزامنا بدعم سام على حرصنا على الاستثمار في دعم المواهب الشابة ونتمنى لسام مواصلة النجاح في مشاركته الأولى في بطولات الجولة الأوروبية بدايةً من دبي.

وأكد بريندان فون دويرين، الرئيس التنفيذي لرابطة لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية للجامعات أن سام يمتلك قصةً ملهمةً تدعم أداءه الاستثنائي، مما يجعله خير ممثل عن رابطة لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية للجامعات، وبطولات الغولف الجامعية بشكل عام وخاصةً في دبي، وقال: يسرّنا التعاون مع بطولة دبي ديزرت كلاسيك.

تصنيف

ويُشار إلى أن تصنيف فيلوسيتي غلوبال الخاص برابطة لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية للجامعات يعتمد على عدد الانتصارات والمهارات التنافسية والأداء العام طوال الموسم لتحديد أفضل لاعبيّ الغولف الجامعيين؛ بالتعاون مع تصنيف الغولف العالمي للهواة.

والذي يحدد أفضل اللاعبين الهواة بناءً على متوسط أدائهم في فعاليات محددة تشمل آخر سنتين من المنافسة في بطولات الغولف للرجال ضمن المستوى الأعلى من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات، والبطولات الرسمية لرابطة لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز