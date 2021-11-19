3 سباقات تدشن حلبة مرسى ياس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تنطلق فعاليات الجولة الأولى من سلسلة سباقات ياس اليوم بثلاثة سباقات هي تايم أتاك الإمارات، وإن جي كيه الإمارات بروكار، وفيراري كانوسا، وتدشن الفعاليات عودة أجواء المنافسة وإثارة سباقات السيارات إلى مسار حلبة مرسى ياس بتصميمه الجديد، وتقام وفقاً للإجراءات الاحترازية، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 25 درهماً وهي متوفرة على الموقع الرسمي لحلبة مرسى ياس أو عند مدخل منطقة البادوك في الحلبة.

وتشهد سلسلة سباقات ياس خلال جولاتها المقبلة مجموعة متنوعة من البطولات المشوقة، ومنها بطولة فورمولا 4 الإمارات، وكأس جلف راديكال، وبطولة فورمولا 3 آسيا، وسباق سيرفينتيك 6 ساعات، ولامبورغيني سوبر تروفيو، وسباق لو مانز آسيا.

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