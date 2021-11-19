مشاركة بحرينية وعمانية في الشوط المفتوح للتجديف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجد قرار نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بإطلاق الشوط المفتوح ضمن جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، ترحيباً كبيراً من محبي هذه الرياضة والفرق المشاركة من المؤسسات الحكومية والوطنية وقوارب أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشهد منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً غداً، مشاركة كبيرة من البحرين وسلطنة عمان في الشوط المفتوح الذي سيحمل روح التحدي والإثارة بين المتنافسين، خاصة أنها المرة الأولى التي يتم فيها تنظيمه، وفق تعليمات وشروط جديدة من أجل نشر مفهوم الرياضات البحرية التراثية، وزيادة محبيها وحث المؤسسات والشركات لدعمها.

53 و54

ووصل إلى دبي وفد اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، ويضم كلاً من خالد عبدالعزيز العوضي نائب رئيس اللجنة، وأحمد سبت سند رئيس لجنة مسابقات التجديف الشعبي، وأحمد عبدالعزيز الشملان مدير المسابقات.

إضافة إلى أطقم القاربين (كي أتش كي 54) لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد البوسميط، و(فيكتوريوس 53) لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة عبدالله خليفة الحدي، حيث سيخوض القاربان التحدي المرتقب.

رسالة شكر عمانية

وتلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رسالة شكر وتقدير من اللجنة العمانية للرياضات البحرية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، على الجهود الكبيرة والتعاون المستمر في تعزيز أواصر المحبة والتلاحم بين شباب المنطقة من خلال توجيه الدعوة للمشاركة في هذا العرس.

الرسالة بعث بها محمد بن أحمد بن سالم العامري رئيس اللجنة، إلى محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ذكر فيها مشاركة قاربين للمرة الأولى باسم سلطنة عمان في سباق الشوط المفتوح، الذي يقام للمرة الأولى ضمن جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي انطلقت للمرة الأولى موسم 1996 - 1997 وسيحمل القارب الأول اسم عمان 44 والثاني عمان 96.

قال حميد بن سالم بن حميد البحري نوخذة القاربين عمان 44 وعمان 96، إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية دائماً ما يكون سباقاً نحو المبادرات المتجددة، ومن بينها إطلاق الشوط المفتوح، للمرة الأولى في بطولة دبي اعتباراً من سباق الغد، وقبل ذلك السماح لأبناء مجلس التعاون الخليجي المشاركة في هذا العرس الرياضي الخليجي الجميل.

أضاف: نعود إلى البطولة المحببة هذا الموسم ونحن أكثر شوقاً للمشاركة وتحقيق النجاح خاصة مع احتفالات سلطنة عمان باليوم الوطني، الأمر الذي يمنحنا حافزاً من أجل التألق وتكرار مشهد الانتصارات التي وضعتنا في قمة الترتيب العام، خلال المواسم الماضية وفوزنا التاريخي بأغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدما كأس آل مكتوم الغالية عام 2019.

وكان النواخذة والملاك المشاركون في منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، قد رحبوا بمبادرة إطلاق الشوط المفتوح ضمن جولات بطولة دبي من خلال الاجتماع التنويري المبكر الذي انعقد يوم الإثنين الماضي لشرح المبادرة والتعريف بالشروط والإجراءات إضافة إلى عرض برنامج الجولة الثانية بحضور محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز