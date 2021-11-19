سباق «سبارتن ترايل آرابيا» ينطلق من حتا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تستضيف الإمارات هذا الشتاء، النسخة الأولى من سباق سبارتن ترايل آرابيا، الذي يقدِّم خمس فعّاليات لمسارات جري متنوعة، تُقام في مختلف مناطق الدولة، بما فيها حتا في دبي، وجزيرة الحديريات بأبوظبي، وجزيرة الأكعاب بأم القوين، وجبل جيس في رأس الخيمة، وحديقة الفجيرة للمغامرات في بالفجيرة.

وسيتم إقامة الفعّاليات الخمس، ضمن مناطق جبلية رائعة، وأماكن تعرف بوديانها وسدودها الخلابة، وذلك لضمان حدث رياضي للياقة، مميّز جداً، ويحصل الفائزون الثلاثة الأوائل في كلّ فعالية، على جوائز نقدية، كما سيحظى جميع المشاركين بقميص و«ثلث ميدالية تريفيكتا»، الخاصة بسباقات سبارتن ترايل آرابيا، عند إتمام هذه الفعالية.

وينطلق التحدي الأول من نسخة الموسم، في حتا وادي هب، مركز الأنشطة الرئيس في حتا، التّابع لدبي القابضة، يوم السبت 20 نوفمبر، ويمكن المشاركة بأي من مساريه، إذ يبلغ أحدهما 10 كم، والآخر 21 كم.

الفعالية الثانية للموسم، والأولى لعام 2022، تُقام في جزيرة الحديريات بأبوظبي، يوم 14 يناير المقبل، بمساريْن، بطول 10 كم و21 كم لكلٍ منهما، ويمكن للمشاركين أيضاً، التسجيل في مسار الــ 10 كم أو الــ 21 كم، في التحدّي الذي سيقام بجزيرة الأكعاب، يوم 4 فبراير 2022.

بالإضافة لفعالية جبل جيس في رأس الخيمة، التي تتيح المشاركة في مسارات 10 كم و21 كم و50 كم، وتقام يوم 4 مارس 2022، بينما تتيح الفعالية الأخيرة في حديقة الفجيرة للمغامرات في الفجيرة، المشاركة في مساري الــ 10كم أو الــ 21 كم، يوم 25 مارس 2022.

تهدف سباقات سبارتن ترايل، بمساراتها المبتكرة، إلى تحفيز 100 مليون شخص، وتغيير حياتهم للأفضل، وتتميز تحديات سبارتن، بفلسفتها كنمط حياة رياضي، ومجتمعها من محبي اللياقة، وبرنامجها الذي يعتمد على برامج التدريب والتغذية، والذي يتابَع على مستوى العالم.

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