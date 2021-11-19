«خليجية التجديف» على شاطئ الحمرية اليوم

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

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تنطلق، اليوم، على شاطئ الحمرية بالشارقة البطولة الخليجية للتجديف الشاطئي في نسختها الأولى، برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وبمشاركة عدد من الدول الخليجية.

وتقام البطولة وكافة منافساتها في يوم واحد، وذلك بعد أن أقرت اللجنة العليا المنظمة للبطولة تكثيف جولات البطولة بهدف إفساح المجال للاعبي ولاعبات المنتخبات الخليجية من المنافسة على الألقاب.

وسيشهد شاطئ الحمرية التنافس الخليجي بانطلاق البطولة، التي جرى لها التحضير وفق أفضل المعايير العالمية، وكذلك الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس لجنة الألعاب الفردية، وجمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية نائب الرئيس المشرف العام، بجانب متابعة أعضاء اللجنة وهم: ماجد المهيري عضو مجلس إدارة نادي الحمرية مدير البطولة ورؤساء اللجان الفرعية الطبية والفنية والحكام والعلاقات العامة والإعلام وممثلو الجهات المشاركة في التنظيم.

وأكد عبد الملك جاني أن كافة مقومات النجاح تكاملت للبطولة من حيث التخطيط والتنظيم، واستقبال المنتخبات المشاركة ومنحهم مساحة من التحضير على شاطئ الحمرية.

وأضاف: البطولة هي من الأحداث الرياضية الكبرى التي تقام بإمارة الشارقة، ومن شأنها أن تعزز حضورها وجاهزيتها لاستضافة مختلف الفعاليات، وذلك بفضل البنية التحتية المتميزة والإمكانيات العالية، التي تتمتع بها في ظل تضافر جهود مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة وغيرها من الجهات المشاركة، فضلاً عن نادي الحمرية واتحاد الإمارات للتجديف.

ولفت جاني إلى أن المنتخبات من الرجال والنساء تأهبت للبطولة لا سيما أنها ستقام على مدى يوم واحد لتعزيز التنافسية بين الدول الخليجية.

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