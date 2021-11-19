إسدال الستار على«دولية فزاع للبوتشيا» الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يُسدل الستار الليلة على النسخة السابعة لدولية فزاع للبوتشيا (آسيا وأوقيانوسيا ـ دبي 2021)، والمقامة برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتألق أبطال وبطلات تايلاند وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ في فردي الرجال والسيدات، وحصل الكوري فونج على الميدالية الذهبية في «بي سي ون» للرجال ونال الفضية جون لونج من هونغ كونغ.

فيما ذهبت البرونزية إلى العراقي محمد فاضل، وابتسمت فئة «بي سي ون» للسيدات إلى السنغافورية غيرلين محلقة بالميدالية الذهبية، ونالت الفضية اليابانية يوريكو فوجي، وحققت الكورية يونغبيغ، الميدالية البرونزية، وفي فئة «بي سي تو» للرجال حصل التايلاندي واتشارافوت على الذهبية، والياباني هيدتياك على الفضية التايلاندي وراوت سينج غامبا على البرونزية.

أسفرت منافسات «بي سي تو» للسيدات «عن فوز هوي كارين من هونغ كونغ» بالمركز الأول تلتها سوينج «كوريا الجنوبية» ثم لام يونج «هونغ كونغ»، وفي نهائي «بي سي ثري» للرجال حقق المركز الأول هوون غيونغ من كوريا الجنوبية تلاه الياباني كازوكي وتاك واه من هونغ كونغ، وحصلت التايلاندية لاراماني على ذهبية «بي سي ثري» وتشوي من كوريا الجنوبية على الفضية ولون كي من هونغ كونغ على البرونزية.

وشارك ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم وأحمد حسن الحمادي رئيس القطاع الفني لبطولات فزاع، وشيرات سيرفات القنصل العام لمملكة تايلاند بالدولة في تتويج أبطال وبطلات الفردي.

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