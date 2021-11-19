شرطة دبي تنظم فعالية «مشي القادة» دعماً لـ«تحدي اللياقة»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للعمليات، فعالية «مشي القادة»، في ممشى الممزر، دعما لـ«تحدي دبي اللياقة»، وذلك بمشاركة اللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات.

كما شارك مديرو الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، وتأتي الفعالية ضمن فعاليات النشاط الرياضي لمبادرة التحدي.

يُذكر أن برنامج تحدي دبي للياقة يتوجه إلى كل سكان دبي بالتوعية الرياضية عبر دعوته لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارستها، لمدة 30 يوماً، عبر مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الرياضية التي تشجع المشاركين طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة التي تناسبهم، سواء في المنزل أو في أي مواقع مخصصة لذلك، في سبيل تحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي والالتزام به حتى بعد انتهاء التحدي.

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