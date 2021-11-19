حفل افتتاح «مونديال دبي» للكاراتيه اليوم

المصدر: دبي - علي شدهان

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، يقام في الخامسة والنصف من مساء اليوم في مجمع حمدان الرياضي، الحفل الرسمي لافتتاح بطولة العالم للكاراتيه بنسختها الـ 25، والتي انطلقت منافساتها المثيرة 16 نوفمبر، ويسدل الستار على أحداثها 21 الجاري بمشاركة تعد الأكبر مع أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 117 دولة من مختلف قارات العالم.

ويشتمل حفل الافتتاح على 8 فقرات، تتمثل في وصول راعي الحفل، واستقبال رؤساء الاتحادات الدولية، وعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، و«فيديو» افتتاح الحدث، وكلمة رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وكلمة مماثلة لرئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، و«فيديو» لقطات من مباريات البطولة، ودخول أعلام الدول المشاركة في الحدث العالمي ويتوقع ألا تزيد مدته عن 30 دقيقة.

آخر محطة

وعلى صعيد المنافسات في المونديال بات حلم كاراتيه الإمارات، معلقاً على جماعي رجال وسيدات «الكاتا»، مروان المازمي وخليفة العبار وأمين العوضي، وسلامة جاسم وهدى احمد وحميدة الدشتي، في آخر محطات الحلم الكبير اليوم.

وذلك بعد إخفاق سليمان الملا وأحمد سالم، وفاطمة سالم وحوراء محمد، في فردي رجال وسيدات «الكوميتيه»، في اليومين الأول والثاني من البطولة، فيما خاض مروان المازمي وحميدة الدشتي، فردي رجال وسيدات «الكاتا» أمس.

أجواء مثيرة

وسادت الإثارة أجواء مباريات اليوم الثاني من «مونديال دبي» للكاراتيه، بتأهل الأوكرانية إنيتا سيروجينا إلى نهائي فردي سيدات «الكوميتيه»، لتواجه في النهائي الصربية يوفانا بيركوفيتش، وتأهل المصرية أحلام يوسف، لتواجه الأمريكية ترينتي الين في النهائي، فيما خسرت لاعبة منتخب الإمارات حوراء العجمي أمام لاعبة هونغ كونغ تينغ تسانغ يي بنتيجة 6/‏‏‏0.

منافسات الرجال

وفي منافسات الرجال، خسر لاعب منتخب الإمارات أحمد سالم من المغربي أنس اللامي في دور الـ 64، فيما تأهل الفرنسي ستيفن داكوستا، ليواجه المقدوني ايميل بافلوف في النهائي، وتأهل البرازيلي دوجلاس بروسي، ليلاقي الإيطالي انجلو كريشتنزو في النهائي، وتقام المباريات النهائية لجميع مسابقات البطولة، غداً.

الدور 64

وأبدى أحمد سالم، نجم كارتيه الإمارات، حزنه للخروج المبكر من «مونديال دبي»، بعد الخسارة في دور الـ 64، لافتاً إلى أنه بذل اقصى ما بمقدوره لإحراز ميدالية، أو التقدم أكثر من خطوة إلى الأمام في مشوار البطولة، منوهاً إلى أنه خاض مراحل إعداد جيدة قبل البطولة التي تعد اهم مسابقات الكاراتيه في العالم، وتشهد مشاركة ألمع نجوم ونجمات اللعبة.

وعد بميدالية

وأشار أحمد سالم إلى أنه سعى وبقوة من أجل استثمار إقامة البطولة على ارض الإمارات، لكنه لم يوفق، مشيداً بدعم اتحاد الإمارات للكاراتيه، وكفاءة الجهازين الإداري والفني، مشدداً على أنه يعد بإحراز ميدالية في البطولة الآسيوية المقرر لها في كازاخستان ديسمبر المقبل، وفي دورة الألعاب الخليجية يناير المقبل، منوهاً إلى أنه لن ينقطع عن مراحل الإعداد والتحضير للاستحقاقات الخارجية القادمة، وفي مقدمتها بطولة آسيا التي تعد من بين أكبر بطولات الكاراتيه في العالم.

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