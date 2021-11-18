22 لاعباً في «الإمارات للرماية» غداً

المصدر: العين - البيان الرياضي

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تنطلق غداً منافسات بطولة الإمارات الشاملة للرماية، والتي ينظمها اتحاد اللعبة، بميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ويشارك فيها نجوم منتخباتنا في رماية الأطباق والمسدس والبندقية.

وتعد البطولة، باكورة نشاط الموسم الجديد لرماية الإمارات، بعد التعافي من قيود الجائحة، وأعدت اللجنة الفنية بالاتحاد، برنامجاً حافلاً هذا الموسم، ويشارك في منافسات رماية الأطباق وحدها، 22 رامياً، بينهم أربعة رماة في رماية الأطباق من الأبراج، وهم الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وسيف بن فطيس، ومحمد حسن، ورشيد البلوشي.

وفي رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، يشارك 18 رامياً، هم الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم، الذي يشارك لأول مرة في بطولة رسمية، وحمد بن مجرن وسيف الشامسي وظاهر العرياني، ويحيى المهيري وأحمد بوهليبه وعمر الورشو، ومبارك المنصوري ومشعل البناي وأحمد يحيى، الحمادي ووليد العرياني وعلي فواز ومحمد العامري، وأحمد النعيمي وصالح المنصوري، إلى جانب فاطمة مبارك وعائشة الياسي.

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