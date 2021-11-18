بن دري وذئاب دبي في نهائي «الحبتور للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تأهل فريقا بن دري وذئاب دبي، إلى المباراة النهائية لبطولة الحبتور الشهرية للبولو، والتي تقام غد بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بـ «دبي لاند»، فيما يسبق المباراة النهائية، لقاءات تعويضية للفرق الثلاثة الأخرى، ويلعب كل فريق مع نظيره، مباراة من شوطين فقط، لتحديد المراكز من الثالث للخامس، ويضم فريق بن دري، كلاً من محمد بن دري وراشد بن دري وخالد وسانشيز، ويغيب عنه خالد بن دري للإصابة، ويحمل الفريق هانديكاب 5 جول، فيما يضم ذئاب دبي، كلاً من حبتور الحبتور ومحمد خالد وخوستوكونتينو ودياز البريدي، ويحمل هانديكاب 6 جول.

وشهدت مباراتا الدور قبل النهائي، فوز بن دري بقيادة محمد بن دري على هيسكث، بنصف درزن مقابل هدف واحد، ليصل الفائز إلى أربع نقاط، كما فاز انكورا بقيادة خالد العمران على مهرة بستة أهداف مقابل هدف واحد، محققاً فوزه الأول، ليجمع نقطتين فقط، وكان ذئاب دبي حقق فوزين على هيسكث ومهرة، ليجمع أربع نقاط.

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