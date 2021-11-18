خوسيه إنريكي يحتفي بمشجعي ليفربول في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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احتفى خوسيه إنريكي الظهير الأيسر السابق لنادي ليفربول، بجمهور وعشاق «الريدز» في الدولة بمناسبة افتتاح فريق ليفربول متجره الرسمي في سيتي سنتر مردف، خلال الحدث الذي نظمته شركة Seventy-8، الشريك التجاري الرسمي للنادي الإنجليزي، واجتمع المئات من عشاق الفريق لالتقاط الصور والتواقيع التذكارية.

وأكد لويس إنريكي أن فريق ليفربول يملك شعبية عالمية وجمهوراً كبيراً شغوفاً بأسلوب لعبه، ويظهر هذا الأمر بوضوح في دبي خصوصاً والإمارات بشكل عام.

وكان نادي ليفربول افتتح متجره الرسمي الأول في الدولة في دبي مول خلال شهر نوفمبر 2019، وكان الثاني في مول ابن بطوطة.

واكد كرايج مكيلفي، الرئيس التنفيذي لشركة Seventy-8 أن هذه الخطوات تعزز حضور الفريق في المنطقة وتدعم مسيرة النجاح التي يتمتع بها بجانب تقريب النادي إلى مشجعيه.

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