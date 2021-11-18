نادي الإمارات يطلق «الصقور التطوعي»

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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أطلق نادي الإمارات، فريق الصقور التطوعي الشبابي، بهدف فتح باب المشاركة أمام الشباب وأفراد المجتمع، من المواطنين والمقيمين، في الفعاليات والمناسبات المجتمعية الخاصة بالنادي.

وأوضح خلف سالم بن عنبر عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب لإدارة النادي، أن مبادرة الفريق، تهدف إلى تشكيل فريق عمل شبابي مدرب ومؤهل من الجنسين، لبناء القدرات، من أجل غرس مفهوم العمل التطوعي المجتمعي، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة، وبهدف تشجيع المواطنين والمقيمين على توفير الفرص التطوعية، التي تساعد في اكتساب الخبرات والمعرفة، والتفاعل مع الأحداث المجتمعية.

وبيّن بن عنبر، أن فريق العمل الشبابي، يمنح فرصة تشغيلية للشباب، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بضرورة التواصل مع الشباب، وإشراكهم في مختلف الأحداث والمناسبات، ويستهدف أيضاً تنمية روح المشاركة في المجتمع، والإسراع في تحقيق أهداف التنمية، وإطلاق قدراتهم، وتنمية مهاراتهم التطوعية في تعزيز التنمية المستدامة، ودعا خلف بن عنبر، الأفراد الراغبين بالعمل التطوعي، إلى التسجيل عبر منصة متطوعي الإمارات.

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