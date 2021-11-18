"الأولمبية" تعقد لقاء تعريفيا للمتقدمين لدورات "الكوادر الرياضية الوطنية"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت اللجنة الأولمبية الوطنية ممثلة في الأكاديمية الأولمبية، لقاء تعريفيا للمتقدمين لدورات المدراء التنفيذيين والفنيين والماليين للاتحادات والمنظمات والجمعيات الرياضية، وفقا لدليل حوكمة الاتحادات الرياضية الذي أطلقته اللجنة والهيئة العامة للرياضة وتم الإعلان عنه مؤخراً.

وشهد اللقاء الذي أقيم بمجلس "الخوانيج" بدبي بمشاركة 25 متقدما من الراغبين في الالتحاق ببرنامج الدورات الذي تنظمه الأكاديمية الأولمبية خلال المرحلة المقبلة ضمن أجندة عملها للفترة 2021- 2024، من أجل مناقشة أفكارهم وتطلعاتهم قبل انطلاق الدورات واعتماد المحاور والمحاضرات المختلفة.

وافتتحت فعاليات اللقاء سعادة المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية، بحضور محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.

وتستهدف الدورات تخريج عدد من الكوادر الوطنية الذين تنطبق عليهم الشروط والأحكام الواردة بالدليل وتأهيلهم لشغل تلك المناصب وإدارتها بكفاءة، لاسيما وأن الدورات ستنظم بصورة تخصصية في الجوانب الإدارية والفنية والمالية، مما يمنح الفرصة لكافة المنتسبين لصقل مهاراتهم ومعارفهم قبل البدء في مباشرة أعمالهم بالاتحادات الرياضية المختلفة.

واستعرض الحضور البرامج التدريبية السبع التي ستنظمها الأكاديمية الأولمبية إذ تبلغ مدة البرنامج الواحد 72 ساعة تدريبية، كما تنظم الأكاديمية خلال المرحلة المقبلة 3 دراسات رياضية متقدمة بإجمالي 144 ساعة تدريبية للتخصص الواحد.

وتطلق الأكاديمية كذلك برنامج الندوات الذي يشمل 10 موضوعات مختلفة، كما استعرض الحضور بعض من مخرجات البرامج والدراسات والدورات التدريبية والتي تتمثل في آليات إعداد سياسات وأنظمة العمل، وتصميم مؤشرات الأداء وتحليل البيانات، ونظم إعداد التقارير الإدارية وآليات الأرشفة، ومحددات تقييم أداء الوحدات التنظيمية، وأسس معايير تنظيم المناسبات الرياضية، ودور ومهام اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، ومعايير الشراكات الاستراتيجية وبرامج التواصل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز