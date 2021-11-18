16 منتخباً يتنافسون في دبي غدا لحجز بطاقتي التأهل لمونديال جنوب إفريقيا للرجبي

المصدر: وام

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يستضيف اتحاد الإمارات للرجبي بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للعبه، ومجلس دبي الرياضي، غدا على مدار يومي ، البطولة الآسيوية المؤهلة لمونديال جنوب افريقيا للرجبي السباعي، الذي من المقرر أن تستضيفه جنوب افريقيا العام المقبل 2022، وذلك بمشاركة 16 منتخبا بمعدل 8 فرق للرجال ومثلهم للسيدات، من الامارات، وهونج كونج، والصين، واليابان، وسريلانكا، وكازاخستان، والهند، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وذلك على ملاعب مدينة دبي الرياضية.

ويتأهل من هذه التصفيات منتخبان للرجال ومثلهما للسيدات إلى نهائيات مونديال الرجبي الذي تستضيفه جنوب افريقيا في سبتمبر المقبل 2022.

ووصلت جميع المنتخبات المشاركة إلى دبي، وبدأت التدريبات انتظاراً لضربة البداية، علماً بأن قرعة البطولة التي أقيمت الشهر الماضي كانت قد أسفرت عن وقوع منتخب الإمارات في المجموعة الثانية مع منتخبات الصين وسيرلانكا واليابان، فيما تضم المجموعة الأولى كوريا الجنوبية وهونج كونج والفلبين وماليزيا، وعلى مستوى السيدات تضم المجموعة الأولى اليابان وكازاخستان وتايلاند والفلبين، والثانية تضم الصين وهونج كونج وسريلانكا وماليزيا.

وتقام مباريات الدور التمهيدي في اليوم الأول للتصفيات، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، وتقام مباريات الأدوار النهائية في اليوم الثاني، لتحديد الفريقين المتأهلين للنهائي ومن ثم إلى المونديال.

ويلتقي منتخبنا الوطني في مباراته الأولى مع الصين، ثم مع سيرلانكا في الثانية، وفي حالة فوزه بالمباراتين سيتأهل للدور نصف النهائي، بغض النظر عن نتيجته مباراته الأخيرة أمام اليابان أقوى المنتخبات والمرشح الأول للتأهل للمونديال.

من جانبه رحب قيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي بكافة المنتخبات الآسيوية المتواجدة على أرض الامارات العربية ، مؤكداً في نفس الوقت على الجاهزية التامة لاستضافة هذا الحدث الكبير، و أن دولة الإمارات من الدول القليلة القادرة على استضافة البطولات الرياضية العالمية بنجاح كبير، في ظل أزمة كورونا.

من جانبه أوضح محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي، أن جميع المنتخبات وصلت تباعاً، وتم إجراء كافة الترتيبات لاستقبالهم، وحجز صالات التدريب البدني، ومواعيد التدريبات، مشيراً إلى وجود تعاون كبير مع كل من الاتحاد الآسيوي ومجلس دبي الرياضي لاستقبال الفرق المشاركة والإعداد لتنظيم البطولة بشكل متميز، خاصة أنها المرة الأولى التي تقام في دبي.

وقال إن اللجنة المنظمة وجهت دعوات بحضور منافسات البطولة لسفراء الدول التي تشارك منتخباتها في التصفيات، وكذلك معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية، وأنه تم اختبار الفندق في مكان قريب من الملعب وعمل كافة الترتيبات للمنتخبات، وهناك تعاون مع قنوات أبوظبي الرياضية على نقل مباريات البطولة.

وفيما يتعلق بجاهزية منتخبنا، الذي يخوض منافسات الرجال فقط، أشار الزعابي إلى أن المنتخب جاهز للحدث وخاض غمار 4 مباريات في كازاخستان، ومن بعدها نفس العدد مع روسيا، واختار الجهاز الفني 12 لاعباً تم تسجيلهم في البطولة، على أمل أن يكون المنتخب هو "الحصان الأسود"، مشيراً إلى ان الهدف الأول هو الفوز في أول مباراتين والتأهل إلى الدور نصف النهائي، وفي هذه الحالة سيكون أمامه مباراة وحيدة للعبور إلى النهائي والتأهل للمونديال، وأشار إلى أن الجميع لديه ثقة كبيرة في المنتخب الوطني لتحقيق حلم المونديال للمرة الأولى.

ووجه أمين عام الاتحاد الدعوة إلى الجمهور وعشاق الرجبي لحضور المباريات التي سيكون الحضور الجماهيري فيها مفتوح أمام الجميع مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، متمنياً أن تكون البطولة ممتعة، وأن تعكس تطور الرجبي الآسيوي والإماراتي وتعرف الجمهور باللعبة.

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