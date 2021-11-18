شرطة دبي تنظم فعالية "مشي القادة" دعما لـ"تحدي دبي للياقة"

المصدر: وام

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للعمليات فعالية "مشي القادة" في ممشى الممزر بمشاركة سعادة اللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام والتي تأتي ضمن فعاليات النشاط الرياضي لمبادرة " تحدي دبي للياقة.

يذكر أن برنامج تحدي دبي للياقة يتوجه إلى كل سكان دبي بالتوعية الرياضية عبر دعوته لتخصيص 30 دقيقة يوميا من وقتهم لممارستها لمدة 30 يوما متتاليا عبر مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الرياضية التي تشجع المشاركين طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة التي تناسبهم سواء في المنزل أو في أي مواقع مخصصة لذلك في سبيل تحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي والالتزام به حتى بعد انتهاء التحدي.

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