"فنية الاتحاد الدولي للكاراتيه" توافق على مقترحين للإمارات لتطوير اللعبة في العالم

المصدر: وام

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وافقت اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للكاراتيه في اجتماعها بمجمع حمدان الرياضي الذي يستضيف منافسات بطولة العالم الخامسة والعشرين على الاقتراحين اللذين تقدم بهما محمد عباس عضو اللجنة والمدير التنفيذي لاتحاد الامارات للكاراتيه ..الأول يتعلق بضرورة تواجد ممثلين عن كل القارات في عضوية اللجنة بدلا من اقتصاره على مناطق معينة والثاني التنسيق بين اللجنة من جهة ولجنتي الحكام والرياضة من جهة اخرى لتحقيق نجاحات أكبر في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي.

كما وافقت اللجنة على عدة توصيات أخرى منها مقترحان آخران ..الاول للمهندس محمد الحسيني عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري عضو اللجنة حول تعديل نظام تحكيم الكاتا والآخر لممثل اوروبا بتعديل منظومة الكاتا.

من جهة اخرى اكد الدكتور المصري مراد عاصم اول عربي في اللجنة من عام 92 الى 98 ان التفوق الاداري والفني كان وراء تواجد العرب بقوة في الاتحاد الدولي وكافة لجانه خاصة في السنوات العشر الاخيرة .

وقال ان هذا الامر كان محل اهتمام من قبل رئيس الاتحاد الإسباني انطونيو سبينوس حيث يشغل اربعة اقطاب عرب مناصب رفيعة وهم اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي نائب الرئيس ورئيس الاتحادين الآسيوي والاماراتي والدكتور بشير الشريف من تونس نائب الرئيس ورئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط ومصباحي محمد الطاهر نائب الرئيس ورئيس الاتحاد الافريقي والدكتور ابراهيم القناص من السعودية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي وعلى مستوى اللجان الاماراتي محمد عباس عضو الفنية والمهندس محمد الحسيني من مصر في نفس اللجنة والزيتوني من المغرب عضو لجنة الحكام والدكتور علاء حلويش من مصر رئيس لجنة المراسم ومنصور سلطان من الكويت عضو لجنة الحكام.

وذكر أن إعداد اللوائح والقوانين كان مشتركا بين الفنية والحكام في البدايات ثم تغير في مراحل لاحقة وطالب باعتماد اعمار الناشئين والشباب تحت 21 سنة حسب تواريخ ميلادهم وليس من تاريخ بدء البطولات.

من جهته ذكر المهندس محمد الحسيني عضو الاتحاد المصري أن اللجنة الفنية أصبحت مسؤولة عن ادارة شؤون المدربين بعد تشكيل عدة لجان مثل الحكام وشؤون اللاعبين والانضباط الى جانب اللجنة الفنية.

وأكدت أمينة الدشتي مشرفة المنتخب الوطني للرجال والسيدات ان فارق الخبرة لعب دورا كبيرا في خسارة لاعبينا في الجولتين الاولى والثانية رغم الأداء الجيد.

وأضافت انه ليس من السهل مجاراة منافسين يتميزون بخبرات عالية جدا نتيجة للدعم الذي تقدمه لهم الجهات المختصة لافتة ان المنتخب بحاجة إلى دعم من الهيئة العامة للرياضة حتى يتسنى له الاحتكاك وإقامة معسكرات طويلة وذلك من خلال تخصيص ميزانية سنوية للصرف على معسكرات الاعداد.

وأشاد مصباحي محمد الطاهر نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الافريقي بمستوى التنظيم قائلا إنه لم يفاجأ بهذا المستوى المميز في ظل القدرات الادارية والفنية للاتحاد المسؤول عن اللعبة بقيادة اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي ..مضيفا أن أي بطولة تقام على أرض الامارات سوف يكتب لها النجاح مسبقا.

وحول توقعاته لنتائج العرب قال مصباحي ان اللاعبين العرب قادرون على تحقيق الميداليات وتكرار نفس سيناريو أولمبياد طوكيو الأخير.

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