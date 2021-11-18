بايدن يضع الصحفيين في مأزق بقوله "أنا الوفد" في أولمبياد بكين

المصدر: البيان

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وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الصحفيين المعتمدين لدى البيت الأبيض في مأزق برده على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي إرسال وفد إلى الأولمبياد في بكين.

وقال بايدن، خلال زيارة إلى ولاية نيوهامبشير، مساء أول أمس الثلاثاء، في تصريح صحفي عقب اجتماع افتراضي مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في إجابة على سؤال بشأن الألعاب الأولمبية في بكين: "أنا الوفد"، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وأشارت مجموعة الصحفيين المعتمدين لدى البيت الأبيض إلى أنه لم يكن واضحا ماذا قصد بايدن وما إذا فهم أصلا السؤال الموجه إليه.

وأول أمس الثلاثاء نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي تنوي الإعلان عن مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022.

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