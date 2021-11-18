حضور قوي لأبطال الإمارات في منافسات المحترفين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تمكن البطل عمر السويدي لاعب نادي بني ياس حامل الحزام البنفسجي من إهداء دولة الإمارات الذهبية الأولى في منافسات الكبار عن وزن 56 كجم بعد تفوقه على منافسه البرازيلي إيفرتون سيليو بعد نزال صعب. كما تمكن اللاعب مايد الشحي حزام أزرق من حصد ذهبية ثانية للإمارات في منافسات الكبار وزن 56 كجم.

وقال السويدي بعد تحقيقه هذا الإنجاز، إن مسيرتي ستبدأ الآن وأريد أن أواصل على ذات النهج، وسأبذل ما بوسعي لأواصل التطور على الصعيد البدني والتكتيكي. وأهدى السويدي هذا الإنجاز لدولة الإمارات قيادة وشعباً وإلى الجماهير الإماراتية التي آزرته بكل قوة، ما رفع من معنوياته وثقته بنفسه كي يتمكن من تحقيق النجاح المنشود.

كما أهداه أيضاً إلى مدربه الذي وصفه بأنه هيأه بأفضل شكل ممكن لخوض النزالات. وتمكن سالم مبارك زايد لاعب أكاديمية الوحدة حزام بنفسجي من تحقيق فضية وزن 85 كجم. معبراً عن أسفه على عدم تحقيقه الذهب، مؤكداً أنه واجه خصماً متمرساً ومعتاداً على مثل هذه الأجواء، وأنه سيأخذ العبر من هذا النزال الكبير، وأنه متفائل بتحقيق إنجاز أكبر في البطولة المقبلة وإهدائه لدولته وجميع محبيه.

تميز

من جهة أخرى، تمكنت كل من شما الحوسني حزام أزرق وزن 49 كجم، وشما العامري حزام أزرق وزن 55 كجم، وميثاء شريم حزام بنفسجي وزن 49 كجم، وحصة الشامسي حزام بنفسجي وزن 55 كجم من تحقيق الميدالية الفضية في منافسات.

كما تمكن لاعب نادي العين ذياب النعيمي من تحقيق الميدالية البرونزية وزن 56 كجم، وهو ما يعد إنجازاً جيداً للاعب الذي يبلغ من العمر 21 وينتظره مستقبل رائع. وانضم إليه في الحصول على ميدالية برونزية اللاعبان سعيد الكبيسي حزام أزرق وزن 85 كجم، ومحمد السويدي حزام بنفسجي وزن 69 كجم.

وتعليقاً على فوزها بذهبية وزن 95 كجم فئة الكبار، أكدت السويدية أنا إريكسون حزام أزرق، أن هذه الذهبية تعني لها الكثير، وأنها في غاية السعادة والفخر بهذا الإنجاز الذي تطمح أن يمهّد لها الطريق للمزيد من الألقاب. ووصفت إريكسون أبوظبي بالمدينة الرائعة وأهلها بالطيبين، وهذا ما يفسر احتضانها لجنسيات مختلفة يعيشون في ألفة ومحبة.

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