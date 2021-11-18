افتتاح مبهر لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الإنسانية والخيرية ورئيس مجلس أبوظبي الرياضي، حفل الافتتاح الرسمي المبهر للنسخة الثالثة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وسلّط الافتتاح الضوء خلال عدة مقاطع فيديو على مسيرة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو منذ انطلاقتها، ونجاحها في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة للأبطال، وموطناً لهذه الرياضة ذات الشعبية المتنامية على مستوى العالم، وشهد سموه جانباً من منافسات بطولة أبوظبي العالمية لفئة المحترفين التي أقيمت أمس، حيث قام بتتويج الفائزين.

كما حضر أيضاً حفل الافتتاح الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، وعويضة المرر رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي.

وعبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعيد حميد الطاير الرئيس التنفيذي - الطاير للسيارات، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وسعيد علي الغفلي، المدير العام بالوكالة مؤسسة التنمية الأسرية، وطارق المسعود، شريك وعضو مجلس إدارة مجموعة المسعود، ويوسف البطران، ومنصور الظاهري عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ونجم السينما العالمي ستيفن سيغال، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، ورائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، وفؤاد درويش مدير عالم بالمز الرياضية، وسائد حجازي مدير عام مساعد لدى بريمير موتورز.

وشهدت صالة «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية منافسات بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو لفئة الكبار من حملة الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود ووفقاً للأوزان المختلفة.

ثناء

وأشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، بتطور ونمو رياضة الجوجيتسو في الإمارات، وبدور الإمارات الفعال في النهوض بها على المستوى العالمي، حيث أصبحت أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، بفضل الدعم والرعاية الكبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال معالي الوزير خلال حضوره لحفل الافتتاح الرسمي لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، إن الرياضة جسر من جسور التواصل بين الشعوب، وإن الإمارات أصبحت في هذه الفترة موطناً للرياضة العالمية، من خلال استضافتها لكبرى الفعاليات، على ضوء مرافقها المميزة، وكوادرها التنظيمية المحترفة، وأنه سعيد للغاية بحضور حفل الافتتاح وبإنجازات اتحاد الإمارات للجوجيتسو في نشر وتطوير اللعبة محلياً ودولياً، وفي صناعة أبطال وبطلات يرفعون علم الدولة في كل المنصات.

وأضاف معاليه: «التميز في مجال الرياضة عنوان مهم من عناوين تطور وتحضر الشعوب، وأن يكون لدينا أبطال وبطلات على المستوى العالمي في واحدة من الرياضات القتالية المهمة، فهذا أمر يدعو للفخر، وما يكمل فرحتنا أن بنت الإمارات تقف على منصة التتويج، وتحقق الإنجازات في كل المحافل.

وتبدع في تقديم نفسها بأفضل صورة حينما تحصل على الفرصة، بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات).

وفي كلمته الافتتاحية للبطولة نيابة عن عبدالمنعم الهاشمي توّجه محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على رعايته لمسيرة الرياضة بشكل عام، ورياضة الجوجيتسو على وجه الخصوص، ودعم سموه اللامحدود لها وعلى رعايته الكريمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

ترحيب

ورحب بضيوف دولة الإمارات في عاصمة الجوجيتسو العالمية أبوظبي، منوهاً بأن البطولة تتزامن مع استعدادات الدولة للاحتفال بيوبيلها الذهبي، وهي المناسبة التي يستذكر فيها شعب الإمارات بكل فخر واعتزاز الدور الرائد للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إرساء دعائم نهضة حضارية، ومنجزات ومكتسبات وطنية أصبحنا من خلالها أسعد شعوب الأرض.

شكر

من ناحيته توجه عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، بالشكر والتقدير لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان لحضوره وتشريفه لحفل الافتتاح الرسمي للبطولة، مؤكداً أن رياضة الإمارات محظوظة بشيوخها وقادتها، وأن ما تحققه رياضة الحوجيتسو من إنجازات للإمارات على المستويات القارية والعالمية، ما هو إلا ثمرة لدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تطور

قال سعيد حميد الطاير الرئيس التنفيذي - الطاير للسيارات، إن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تعكس مدى التطور الرياضي الذي وصلت إليه دولة الإمارات، خصوصاً وأن استقبال 4000 لاعب ولاعبة من 90 دولة حول العالم ليس بالأمر الهيّن، وقال: نعيش في كنف قيادة لا تعرف المستحيل وتوفر لشعبها قاعدة ملهمة ينطلقون منها إلى العالم حاملين معهم إنجازاتهم ونجاحاتهم على كل صعيد.

فخر

شهد حفل افتتاح البطولة، قيام هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، بتسليم الشارة الخاصة باتحاد الإمارات للجوجيتسو، التي حملها معه في رحلته الفضائية، إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، تأكيداً على مدى ارتباط رياضة الجوجيتسو بالإنجازات التاريخية لدولة الإمارات.

وقال : «كانت سعادتي لا توصف، عندما التقيت سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، لأتشرف بتسليم الشارة الخاصة باتحاد الإمارات للجوجيتسو، التي رافقتني في رحلتي إلى محطة الفضاء الدولية. إنني أعرب عن فخري واعتزازي، للمشاركة في مثل هذه الأحداث المهمة». (أبوظبي - البيان الرياضي)

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