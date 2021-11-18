ستيفن سيغال: بطولة ترتقي بمستوى الرياضة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت البطولة، النجم الأمريكي ستيفن سيغال، أحد أبرز نجوم السينما الأمريكية، وصاحب الشهرة العالمية والخبرة الطويلة في مجال رياضات الفنون القتالية المختلطة. وحضر النجم الأمريكي، عدداً من نزالات اليوم الأول، وتوّج بعض الأبطال الفائزين من حملة الحزام الأزرق والبنفسجي، كما تفاعل مع جمهور البطولة من المشجعين المتحمسين في جوجيتسو أرينا.

وأشاد سيغال، بالمستوى المتقدّم للجوجيتسو في أبوظبي، مؤكداً على أن المنافسات التي تشهدها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، ترتقي بالرياضة وحضورها العالمي، إلى مستوياتٍ جديدة.

مكانة مستحقة

وقال سيغال: «ما شهدته، يؤكد على أن أبوظبي تستحق لقب عاصمة الجوجيتسو العالمية بكل جدارة، خاصةً بالنظر لمستويات الأداء والتنظيم الرفيعة التي تسجلها البطولة. وأكثر ما أثار إعجابي هنا، هو مدى تفاني اللاعبين للفوز بالمنافسات، حيث قدّم جميع اللاعبين نزالاتٍ مذهلة، وأتطلع لمتابعة نزالات حملة الحزام البني والأسود غداً».

ومن ناحيةٍ أخرى، أشار سيغال إلى أن الدعم الذي تلقاه الجوجيتسو في أبوظبي، هو الضامن الأهم لصناعة الجيل القادم من أبطال اللعبة العالميين، انطلاقاً من أبوظبي، وقال: «أنا على ثقة بأن هذه المسيرة المتميّزة، التي تسجلها أبوظبي في عالم الجوجيتسو، تقدم وستقدم ألمع أبطال العالم من أبوظبي، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه البطولة من قيادة الدولة، وحرصها على تطوير البطولة. ولعل أبرز ما يميّز أبوظبي في عالم الجوجيتسو، هو مدى عمق تبني المجتمع لقيمها، حيث شهدت التواضع والتصميم والإصرار على النجاح، وهو أمرٌ مذهل، يؤكد على الفهم العميق للمجتمع لهذه الرياضة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز