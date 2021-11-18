نهيان بن زايد: نجاحات الجوجيتسو امتداد لمسيرة منجزات الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بالمكانة المرموقة والإنجازات الكبيرة التي تحققها رياضة الجوجيتسو على الصعيد العالمي، ودورها الريادي في تجسيد رسالة الإمارات السامية، وتعزيز التقارب والتواصل بين شعوب العالم، مؤكداً سموه أن الرعاية المستمرة والدعم السخي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أثمرا عن مسيرة ريادية وثرية بالنجاحات والتميز لرياضة الجوجيتسو عالمياً، انطلاقاً من أهميتها، وإيماناً بمكتسباتها الهادفة لمختلف الأجيال الواعدة.

وقال سموه: «تبرهن بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في كل عام، قيمتها العالمية المميزة في ظل مشاركة 4000 رياضي يمثلون أكثر من 90 دولة»، مضيفاً سموه: «إن نجاحات رياضة الجوجيتسو تمثل امتداداً أصيلاً لمسيرة منجزات الدولة التنموية في عام الخمسين، لتواصل تجربتها الاستثنائية التي قادتها لتكون نموذجاً مميزاً بين الرياضات الأخرى ونافذة لمزيد من الإنجازات الدولية لرياضة الإمارات، متمنياً النجاح والتوفيق لأبطال الإمارات في المحفل العالمي».

وتابع سموه: «نفخر بالمكانة المتقدمة التي وصلت إليها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ودورها في جذب واستقطاب أبطال العالم من مختلف القارات، لتكمل مسيرة نجاح أبوظبي وخططها الدؤوبة في استضافة نخبة الفعاليات الرياضية العالمية التي ترسخ مكانتها المرموقة عالمياً».

وحيا سموه الجهود المخلصة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي في ترجمة الخطط الناجحة والمبادرات المتقدمة للرياضة على الصعيدين المحلي والعالمي.

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