أسرع عدّاء يشارك في ماراثون أدنوك أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن انضمام أسرع عداء في العالم لعام 2021، إلى قائمة نخبة الرياضيين العالميين المشاركين في ماراثون أدنوك أبوظبي، الذي سيقام 26 نوفمبر الجاري، في كورنيش أبوظبي.

وأكد العداء الكيني تيتوس إيكيرو، حضوره في النسخة الثالثة من الماراثون، وكان قد حقق أسرع زمن هذا العام، بعد فوزه بماراثون ميلانو 2021، بزمن يبلغ ساعتين ودقيقتين وسبعاً وخمسين ثانية، وتضم قائمة إنجازاته ضمن مسيرته الرياضية الاحترافية، أيضاً، الفوز بماراثون هونولولو 2019، وماراثون مكسيكو سيتي 2018، وماراثون إشبيلية 2017.

كما يشهد الحدث المرتقب، مشاركة ثمانية من رياضيي النخبة، والذين سيتنافسون على المركز الأول في ماراثون أدنوك أبوظبي 2021. وتضم تشكيلة النخبة للعدائين، عدداً من أفضل الرياضيين في العالم، مثل روبن كيبروب كيبيجو، وأبيل كيروي، وبارناباس كيبتوم، وفيليمون رونو، ويونيس تشومبا، وبيتلهيم موجيس، وفيفيان كيبلاغات وأليمو ميجيرتو.

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