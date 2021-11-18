«دي بي ورلد للغولف» تنطلق اليوم

المصدر: (دبي- فائز بجبوج)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق صباح اليوم منافسات النسخة الـ13 لبطولة دي بي ورلد للغولف على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا للغولف، وتعد هي المحطة الختامية والبطولة الأغلى في موسم الجولة الأوروبية الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

وتتواصل منافسات البطولة حتى الأحد المقبل بمشاركة أفضل 50 لاعباً مصنفاً في «السباق إلى دبي» حيث يتنافسون للمشاركة في الحدث العالمي والفوز بجوائز مالية تصل إلى 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى 3 ملايين دولار للحاصلين على المراكز الأولى في الترتيب النهائي لـ«السباق إلى دبي»، ومن أبرز المشاركين في البطولة الأيرلندي ماكلروي والأمريكي هورشل والإنجليزي فيتزباتريك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز