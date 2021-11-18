«تحدي دبي للياقة».. الفعاليات المتميزة تتواصل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل تحدي دبي للياقة تقديم فعالياته المميزة، فيما يشهد الأسبوع الختامي لدورته الخامسة إقامة المزيد من الفعاليات والأنشطة المشوقة والحماسية في جميع أنحاء دبي، وعلى رأسها «تحدي دبي للجري»، الذي يعود إلى شارع الشيخ زايد مجدداً يوم الجمعة 26 نوفمبر ليحوله إلى مضمار جري ضخم للعدائين من مختلف الأعمار والقدرات البدنية.

ويتضمن جدول فعاليات «تحدي دبي للياقة» في أسبوعه الختامي طيفاً متنوعاً من الأنشطة التي تشمل حصص رقص، وورشات رياضية للأطفال، ورياضة ملاكمة السبارينغ، وكرة القدم، وجلسات يوغا وقت غروب الشمس، إضافة إلى عودة سباق السباحة إلى مساكن شاطئ جميرا، والذي يقدم تحديات ممتعة للمشاركين من كافة الأعمار.

من ناحيتها، أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي «برنامج أبطال الإقامة» لأبناء الموظفين، للفئة العمرية من (5 إلى 15 سنة) ويتضمن البرنامج خمس حصص تدريبية مكثفة لأساسيات التزلج، ويأتي انطلاق البرنامج تزامناً مع تحدي دبي للياقة 30X30.

وقال العميد حسين إبراهيم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي: عندما يتعلق الأمر بصحة ورفاهية موظفينا وعائلاتهم نعمل جاهدين على تسخير كافة الجهود لتوفير بيئة عمل سعيدة وصحية ومنتجة لهم.

وأضاف قائلاً: يسعدنا أن نكون أول جهة حكومية تنظم برنامجاً رياضياً مستداماً لأبناء الموظفين، مضيفاً إن تنظيم مثل هذه المبادرات الرياضية المشروطة بتطبيق الإجراءات الاحترازية تبشر بعودة النشاط الرياضي في الدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز