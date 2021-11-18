25 بطلاً عالمياً في «تحدي الخمسين Hike&fly»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبمناسبة اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات تنطلق بطولة دبي الدولية للتحدي «Hike&fly» والتي تتضمن «الجري والمشي والتسلق والطيران» والتي تقام للمرة الأولى خارج جبال الألب بمشاركة 25 بطلاً عالمياً من مشاهير اللعبة ليستعرضوا فنونها وموهبتهم والتي تتطلب تحملاً كبيراً وتتميز بالإثارة والمتعة.

3 إمارات

وتطوف البطولة ثلاث إمارات حيث من المقرر أن تنطلق مرحلة دبي صباح الأحد بمنتجع شاطئ العنوان بمنطقة الميناء السياحي بجميرا ثم تتحول المنافسات صباح الثلاثاء إلى جبل جيس برأس الخيمة، ويشهد جبل الفاية بالشارقة صباح اليوم بداية المنافسات.

ووجه نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على دعمه الكبير ورعايته الكريمة للبطولة التي تشهدها دولة الإمارات والمنطقة للمرة الأولى والتي تتميز بالإثارة والقوة والمتعة ولذلك تم استقدام أبرز أبطال اللعبة في العالم حتى تستمتع جماهير وعشاق اللعبة بالإمارات.

ترقب

من جانبه أعرب يوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة للبطولة عن سعادته البالغة بأن تحظى البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كما أعرب عن سعادته باستضافة الدولة لهذه البطولة التي تمثل القدرة والتحمل الفائقين حيث تجمع بين المشي والجري والتسلق والتحليق المظلي وتحتاج إلى لياقة فوق العادة والتي ينتظرها عشاق المغامرة والقوة بفارغ الصبر.

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