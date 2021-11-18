برونزية عراقية في «دولية فزاع للبوتشيا»

المصدر: ‏‏دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتزع العراقي محمد فاضل الميدالية البرونزية في فئة bc1 في اليوم الرابع لـ«دولية فزاع للبوتشيا» آسيا وأوقيانوسيا ــ دبي 2021 التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 9 دول هي الإمارات، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الهند، اليابان، الكويت، العراق، تايلاند، هونغ كونغ، حيث تصل إلى محطتها الأخيرة في الثامنة من مساء يوم غدٍ.

وكانت الإثارة العنوان البارز لمباراة العراقي فاضل مع نظيره التايلاندي نايثوت لتحديد صاحب المركز الثالث، لينجح البطل العراقي في الفوز بنتيجة 5- 3 محلقاً بالمركز الثالث والميدالية البرونزية تاركاً المركز الرابع للبطل التايلاندي.

وأشاد حمد أحمد سلطان الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، الذي شهد جانباً من منافسات اليوم الرابع ببطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، مبيناً أنها باتت رقماً مهماً في خريطة البطولات العالمية.

تأثير

وأشار حمد الرحومي إلى أن هذه البطولات النوعية كان لها مرود إيجابي على المجتمع والمستهدفين من هذه الفئة المهمة في المجتمع والغالية على قلوبنا جميعاً.

وقال: إن الدعم الذي تحظى به رياضة «أصحاب الهمم» من «القيادة الرشيدة» يدل على اهتمامها بكل شرائح المجتمع مما كان له الأثر الكبير في وصول أبطالنا إلى منصات التتويج.

وأعرب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عن سعادته بالمشاركات الكبيرة من دول العالم في «بطولات فزاع» التي ظلت تحقق نسخها المختلفة النجاح تلو الآخر ليتسابق أبطال العالم في التواجد في حدث كبير بقيمة «بطولات فزاع».

فوز مستحق

من جانبه وصف علي عباس مدرب البطل محمد فاضل فوز لاعبه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بالمستحق، مبيناً أنه له طعم خاص، لأنه جاء على حساب البطل التايلاندي، مبيناً أن المنتخب التايلاندي صاحب التصنيف الأول في العالم.

وقال: إن «البوتشيا» لعبة صعبة وتحتاج إلى التركيز واستراتيجية، وخصوصاً أن أصعب الإعاقات تتواجد في هذه البطولة. وأثنى مدرب العراق على جهود اللجنة المنظمة من أجل تقديم بطولة مثالية أسعدت جميع المشاركين في نسختها السابعة بمشاركة العديد من أبطال النخبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز