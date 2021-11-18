«دولي الكريكت» يشيد بدور شرطة دبي في إنجاح بطولة العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعرب المجلس الدولي للكريكت عن شكره وتقديره لشرطة دبي لجهودها وإسهاماتها في التنظيم الناجح لبطولة كأس العالم للكريكت للرجال لعام 2021، والتي اختتمت منافساتها مساء الأحد الماضي في استاد دبي الدولي للكريكت بمدينة دبي الرياضية بفوز أستراليا على نيوزيلندا في نهائي البطولة.

وقد تلقت شرطة دبي رسالة شكر من كريغ باركلاي، رئيس المجلس الدولي للكريكت، عبر فيها عن امتنان المجلس الدولي للكريكت وتقديره للجهود الكبيرة التي قامت بها فرق شرطة دبي وأظهرت الوجه الحضاري للمدينة المعروفة بكونها مركزاً رئيسياً للفعاليات العالمية الكبرى، مؤكداً خالص تقدير المجلس الدولي لما قدمته شرطة دبي من إسهامات كان لها فضل كبير في إنجاح بطولة كأس العالم للكريكت للرجال T20، التي شهدها في الملعب عشرات الآلاف من عشاق اللعبة.

التزام

من جانبه، أكد اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي رئيس لجنة تأمين الفعاليات، اعتزاز شرطة دبي بإسهامها في إنجاح بطولة كأس العالم للكريكت، وغيرها من الفعاليات الرئيسية التي تشهدها المدينة في مختلف المناسبات، انطلاقاً من الالتزام الكامل بتوفير أفضل مقومات الأمن والسلامة لما تستضيفه من فعاليات عالمية كبرى على مدار العام.

كذلك التطبيق الدقيق للتدابير والإجراءات الاحترازية ومعايير السلامة المعمول بها في دولة الإمارات وتعليمات الوقاية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، والجهات المعنية بما يكفل تحقيق أعلى مستويات السلامة.

يُذكر أن بطولة كأس العالم للكريكت للرجال 2021 شهدت مشاركة أقوى 16 منتخباً في العالم، واستضافت دبي 13 مباراة ، بما في ذلك المباراة النهائية، واثنتين من أكثر المباريات أهمية وجماهيرية في مباريات السوبر 12 وهما مباراة الهند وباكستان ومباراة أفغانستان وباكستان.

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