11 ميدالية حصيلة دراجات الإمارات في البطولة العربية

المصدر: القاهرة - محمد أبوإسماعيل

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فاز الدراج الإماراتي يوسف ميرزا، بالميدالية الفضية في سباق ضد الساعة فردي لمسافة 38 كم في البطولة العربية المجمعة الأولى للدراجات، والتي تستمر حتى 26 نوفمبر الحالي.

وذلك بعد 39 يوماً فقط من إجراء عمليته الجراحية في الكتف وتركيب دعامة عقب إصابته في بطولة دولية بالتشيك، وأكملت البعثة الإماراتية اليوم الرابع من البطولة بتحقيق ذهبية وفضية سباق ضد الساعة فردي لأصحاب الهمم ليصل عدد الميداليات إلى 11 ميدالية ملونة.

وكان منتخب أصحاب الهمم قد بدأ اليوم الرابع للبطولة العربية بإحراز المركزين الأول والثاني في سباق الفردي العام لمسافة 45 كم، ونجح دراجا أصحاب الهمم أحمد محمد البدواوي وعبدالله سالم البلوشي، في الفوز بالسباق وبفارق كبير عن عدد المشاركين الذي وصل عددهم إلى 11 مشاركاً في مختلف الفئات.

إشادة

وأشاد رئيس البعثة ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات خليفة بن عمير، بالمجهود والمستوى الكبير الذي قدمه يوسف ميرزا، ومعدل السرعة الكبير الذي حافظ عليه طوال السباق بمعدل 47.1 كم في الساعة، رغم قلة فترة إعداده عقب إصابته وتركيب دعامة في الكتف، وشكر رئيس البعثة يوسف ميرزا على المجهود الكبير الذي قدمه في البطولة.

كما أشاد بن عمير، بمستوى أصحاب الهمم وما تحقق خلال تواجدهما في البطولة، حيث أحرزا المركزين الأول والثاني في سباقي ضد الساعة فرقي وفردي، ليضيفا للبعثة الإماراتية أربع ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضيتين.

وأكد بن عمير أن جهود اللاعبين ظهرت بشكل كبير خلال السباق، حيث يحرصان على التدريبات وهو ما ظهر بالفارق الكبير من منتصف السباق تقريباً وحتى خط النهاية، وأشار إلى أن الروح التي تجمع الدراجين في البطولة العربية بمصر تبشر بمستقبل أكبر وإنجازات أكثر في المستقبل.

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