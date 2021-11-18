3 أوراق إماراتية أمام «تنفيذي» الاتحاد الدولي للكاراتيه

المصدر: دبي - علي شدهان

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وضعت الإمارات، ممثلة باتحاد الكاراتيه، 3 أوراق عمل مهمة جداً أمام المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة في اجتماعه «التكميلي» صباح أمس برئاسة الإسباني أنطونيو سبينوس، وحضور اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، النائب الأول للمكتب، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وأعضاء المكتب.

وذلك في مجمع «حمدان الرياضي»، محتضن منافسات «مونديال دبي» بنسخته الـ 25، والذي يشهد مشاركة دولية قياسية، وانطلقت مبارياته 16 نوفمبر وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري.

وتضمنت الورقة الإماراتية الأولى، استثناء اتحادات الدول «غير المستقرة» من دفع رسوم الاشتراك في مختلف بطولات الاتحاد الدولي، وضمان تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم بمختلف أشكاله، وبما يتيح الفرصة أمام لاعبي تلك الاتحادات، من المشاركة في البطولات الدولية.

الورقة الثانية

أما الورقة الثانية، فاشتملت على، ضرورة مساعدة اتحادات الدول «غير المستقرة» على إكمال مستلزمات إقامة أنشطة الكاراتيه في تلك البلدان.

واحتوت الورقة الإماراتية الثالثة على، حتمية إعادة النظر في اللوائح الخاصة بالتحكيم، بهدف معالجة بعض الثغرات لمنع التلاعب أو ادعاء الإصابة وغيرهما خلال المباريات الرسمية، والتأكيد على ضرورة إعطاء كل ذي حق حقه، ومنع التسبب في سلب حق لاعب ما وذهاب ذلك الحق إلى لاعب آخر نتيجة ادعاء الإصابة أو التمثيل أمام لجنة التحكيم!

دور محوري

وسلّط اللواء «م» ناصر الرزوقي، الضوء على الأوراق الإماراتية الـ 3 المقدمة للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، بقوله: الأوراق الإماراتية الثلاث، تأتي في سياق الدور المحوري المعروف الذي تلعبه الإمارات في منظومة «كاراتيه العالم»، وسعي أبنائها الحثيث نحو تكريس هذا الدور الإيجابي، وتفعيله بما بتناسب وأهمية الحدث، حيث جاء تقديم الأوراق الثلاث، منسجماً مع هذا الدور الذي يشهد بكفاءته كل أبناء أسرة «كاراتيه العالم».

وأضاف : سعينا من وراء الأوراق الثلاث، إلى تكريس أبهى صورة عن مساعي الإمارات في تقديم الدعم الممكن إلى كل الأشقاء الأصدقاء، خصوصاً في اتحادات الدول التي تشهد نوعاً من عدم الاستقرار والظروف غير المساعدة لأبناء لعبة الكاراتيه في تلك الاتحادات، لممارسة نشاطهم الرياضي بصورة طبيعية.

لائحة سلوك

ولفت اللواء «م» ناصر الرزوقي إلى أن الأوراق الإماراتية الثلاث، سيتم إعادة تقديمها لأسرة «كاراتيه آسيا» سواء في اجتماع أم لقاءات أسرة الاتحاد القاري خلال تواجدهم في «مونديال دبي».

مشدداً على أن تنفيذ أي من مضامين الأوراق الثلاث، لا سيما الثالثة، يتطلب تعاوناً حقيقياً من قبل كل الاتحادات مع الاتحادين الدولي والآسيوي، خصوصاً ما يتعلق بتقديم لائحة سلوك حول «بعض» اللاعبين الذين تتكرر مواقفهم سواء في التمثيل أم ادعاء الإصابة على بساط اللعب في المباريات الرسمية، لاتخاذ القرار المناسب.

وبأثر رجعي إذا ما ثبت حقيقة تمثيل أو ادعاء الإصابة، وضرورة إرجاع الحق لصاحبه الشرعي، مع التوجه لإيقاف اللاعب المدعي، عن اللعب والمشاركة في البطولات الدولية والقارية لفترات زمنية، كاشفاً النقاب عن أن الاتحاد الآسيوي قرر إقامة نسختي البطولة الآسيوية لعامي 2022 و2023 في إندونيسيا وتايلاند.

مواجهات

وعلى صعيد المنافسة على بساط «مونديال دبي»، سجل نجما «كاراتيه الإمارات»، سليمان الملا وفاطمة سالم، وداعاً مؤلماً، حيث خسر الملا في مسابقة فردي رجال «الكوميتيه» ، فيما خسرت فاطمة في مسابقة فردي سيدات «الكوميتيه».

ويُستكمل ظهور نجوم ونجمات «كاراتيه الإمارات» في «مونديال دبي» اليوم، بدخول مروان المازمي ميدان التحدي في مسابقة فردي رجال «الكاتا»، وحميدة الدشتي في مسابقة فردي سيدات «الكاتا».

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