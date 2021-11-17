نهيان بن زايد: نجاحات الجوجيتسو امتداد لمنجزات الدولة في "عام الخمسين"

المصدر: وام

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أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بالمكانة المرموقة والإنجازات الكبيرة التي تحققها رياضة الجوجيتسو على الصعيد العالمي ودورها الريادي في تجسيد رسالة الإمارات السامية وتعزيز التقارب والتواصل بين شعوب العالم مؤكدا أن الرعاية المستمرة و الدعم السخي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أثمر مسيرة ريادية وثرية بالنجاحات والتميز لرياضة الجوجيتسو عالميا انطلاقا من أهميتها وإيمانا بمكتسباتها لمختلف الأجيال الواعدة.

وقال سموه في تصريحات له بمناسبة انطلاق بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو : " تبرهن البطولة في كل عام، على قيمتها العالمية المميزة في ظل مشاركة 4000 آلاف رياضي يمثلون أكثر من 90 دولة" وأكد أن نجاحات رياضة الجوجيتسو تمثل امتدادا أصيلا لمسيرة منجزات الدولة التنموية في عام الخمسين، لتواصل تجربتها الاستثنائية التي قادتها لتكون نموذجا مميزا بين الرياضات الأخرى ونافذة لمزيد من الانجازات الدولية لرياضة الإمارات متمنيا النجاح والتوفيق لأبطال الإمارات في المحفل العالمي".

وقال سموه: "نفخر بالمكانة المتقدمة التي وصلت إليها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ودورها في استقطاب أبطال العالم من مختلف القارات لتكمل مسيرة نجاح أبوظبي وخططها الدؤوبة في استضافة نخبة الفعاليات الرياضية العالمية التي ترسخ مكانتها المرموقة عالميا".

و حيا سموه الجهود المخلصة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي لترجمة الخطط الناجحة والمبادرات المتقدمة للرياضة على الصعيدين المحلي والعالمي.

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