43 دولة تؤكد المشاركة في «أبوظبي الخمسين للجودو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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اعلن الاتحاد الدولي للجودو عن مشاركة 43 دولة في بطولة أبوظبي (الخمسين) غراند سلام للجودو لعام 2021، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو خلال الفترة من الجمعة 26 – 28 نوفمبر الحالي بصالة «جوجيتسو أرينا» الرياضية بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وسيكون الافتتاح الرسمي للبطولة يوم 27 نوفمبر، بينما يشهد الجمعة 26 نوفمبر إقامة مباريات الدور التمهيدي، وتعتبر بطولة أبوظبي آخر بطولات الجراند سلام للجودو لهذا العام.

وكان محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة قد اطلع على آخر الترتيبات التي تمت لانطلاقة البطولة من خلال التقرير الذي قدمه ناصر التميمي أمين السر العام مدير البطولة، ومن خلال تقارير اللجان والجهات المساهمة وتجاوب المتطوعين والمتطوعات للمساهمة في استقبال الوفود الشقيقة والصديقة والسهر على راحتهم خلال فترة البطولة التي تصاحبها بعض الفعاليات الترفيهية والسياحية.

كما وقف الدرعي على سير إعداد منتخبنا الوطني الصاعد الذي يواصل تدريباته بأنديته وفقاً للبرنامج الذي أعده المدرب الياباني أشيدا كوكي مدرب عام منتخبات الفئات العمرية للاعبين الـ 9 المختارين.. واستمع رئيس الاتحاد من خلال تقرير محمد جاسم أمين السر المساعد مشرف المنتخب الشاب على برنامج المعسكر الختامي قبل بدء مباريات الدور التمهيدي للبطولة، حيث يبدأ الإعداد من خلال المعسكر الذي تحدد لبدايته يوم الأحد المقبل في أبوظبي.

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