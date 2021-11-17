خليجية التجديف تنطلق بالحمرية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي:

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي الحمرية الرياضي، عن اكتمال التحضيرات التنظيمية لانطلاقة البطولة الخليجية للتجديف الشاطئي، كواحدة من أهم الفعاليات الرياضية التي تقام في إمارة الشارقة، على شاطئ الحمرية، يومي الجمعة والسبت.

وتقام البطولة، وفقاً لأعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، طبقاً للبروتوكول المتبع لعودة واستئناف الأنشطة والفعاليات الرياضية، في ظل حرص مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة، الذي يشرف على سير مجريات البطولة، بالتوازي مع العمل المشترك لنادي الحمرية، لضمان مواصلة الخطط الطموحة لاستقطاب أهم الفعاليات الرياضية البحرية، لترسيخ المكانة الريادية للشارقة، كواحدة من أهم الوجهات الرياضية الدولية في مختلف الرياضات.

البطولة تنطلق برعاية من سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، بمشاركة كافة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت، والإمارات المستضيفة، حيث تتأهب كافة المنتخبات من الرجال والنساء، وكافة الفئات السنية للمشاركة.

قدرات الشارقة

رحب جمعة الشامسي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الرياضي، بجميع الوفود واللاعبين المشاركين في النسخة الأولى من منافسات البطولة، مشيراً إلى أن البطولة تمثل منصة رياضية خليجية، من حيث قوة المنافسات، كونها فاتحة البطولات الرياضية الشاطئية، عقب عودة الحياة والتعافي من جائحة «كورونا».

ولفت إلى أن التنظيم من قبل اللجان المنظمة، والشركاء في هذا البطولة، وكافة كوادر نادي الحمرية، وكذلك بلدية الحمرية وغيرهم، تعكس تكاتف الجهود في تنظيم هذه البطولة.

شراكات مثمرة للبطولة

أكد ماجد سعيد المهيري عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة ومديرها، أن تنظيم هذه البطولة للمرة الأولى، يعكس الشراكات المثمرة والتعاون الكبير، وتكامل الأدوار لاستقطاب لاعبي ولاعبات دول مجلس التعاون الخليجي.

أشار إلى أن الحدث الذي تفخر الحمرية باستضافته على شاطئها، يأتي بعد أن تم رفع العلم الأزرق من قبل بلدية الحمرية، للتدليل على استيفاء كافة المعايير المطلوبة من استدامة الشاطئ، ما يشكل مركزاً لانطلاقة البطولة بشكل مميز، وسط إجراءات وتدابير وقائية عالية الجودة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز