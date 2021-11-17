الشارقة تستعد لاستقبال الطواف الدولي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم مجلس الشارقة الرياضي طواف الشارقة الدولي السابع للدراجات الهوائية خلال الفترة من 28 يناير إلى 1 فبراير 2022، وقد عقدت اللجنة العليا المنظمة للطواف، اجتماعها الأول يوم الأحد الماضي بفندق سنترو الشارقة، حيث بحثت جميع الترتيبات اللازمة لتنظيم الحدث الدولي، كما وزعت المهام والأدوار على أعضائها لمباشرة جميع الأمور الإدارية والفنية والتسويقية مع الجهات المعنية بالإمارة، وتم التأكيد على توفير كل ضمانات النجاح لاستثمار الحدث في إبراز الواجهة السياحية الجميلة التي تتمتع بها إمارة الشارقة.

حضر الاجتماع عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وياسر عمر الدوخي مدير الطواف، وأعضاء اللجنة بجانب عامر الغيثي من قناة الشارقة الرياضية.

وأكد عيسى هلال الحزامي، أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بهذا الحدث الدولي الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، ويعتبر نافذة يطل منها العالم على الإمارة الباسمة بثقافتها الخاصة ومعالمها التي تجمع بين التراث والحداثة، وقال إن النجاح الذي تحقق في الدورات السابقة للطواف، يستنفر كل الجهود للمحافظة عليه، خصوصاً أن الإمارة تتمتع بشهادة عالمية في تنظيم البطولات الدولية والأحداث الرياضية الكبرى، مشيراً إلى الثقة الكاملة في قدرات اللجنة العليا المنظمة برئاسة عبدالملك جاني لإنجاح الطواف في دورته الجديدة وتوفير كل مقومات النجاح.

واعتمدت اللجنة المنظمة ثماني لجان أساسية للوفاء بترتيبات التنظيم على الوجه الأكمل، ووزعت المهام على أعضائها كالتالي: اللجنة الفنية والحكام برئاسة سالم عبدالرحمن بوشليبي، والأمنية برئاسة العقيد ركن عمر علي الغزال، والخدمات المساندة برئاسة عبدالله حسين آل علي، والعلاقات العامة والمواصلات برئاسة محمد علي بن حماد، والإعلام والتسويق برئاسة زكية سهيل المشرخ، والمراسم والتشريفات برئاسة أحمد سالم المظلوم، والأداء والتطوير برئاسة خالد عبدالله الجنيبي، والطبية برئاسة محمد جمعة المشغوني.

وبدوره تقدم عبدالملك جاني بالشكر لرئيس المجلس على اهتمامه الكبير وحرصه على التواجد في اجتماع اللجنة المنظمة قائلاً: انطلقت أعمال اللجنة في الحال بعد تكليفها من قبل المجلس، وشخصياً فخور بتولي مهمة رئاسة اللجنة، وأعتبرها تكليفاً وليس تشريفاً خصوصاً عندما يتعلق الحدث برعاية كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، والهدف الذي وضعناه نصب أعيننا هو أن تضيف النسخة السابعة نجاحاً وبريقاً أكبر للحدث على كل الصعد، وسنعمل في سبيل ذلك بكل جد واجتهاد لنكتب قصة نجاح جديدة للشارقة بإمكاناتها البشرية واللوجستية.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة: لن نغفل البعد الترويجي والتسويقي والدعائي للحدث، وسوف نولي مراحل السباق عناية فائقة لتلقي الضوء على أهم معالم الإمارة ومدنها، ومن قبل ومن بعد ستكون الضيافة الشرقاوية حاضرة مع كل ضيوف الإمارات من الفرق والأطقم الفنية والإدارية والدراجين الدوليين المشاركين.

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