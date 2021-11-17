10000 مشاهد لـ«أسبوع أبوظبي للتحدي»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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سجلت الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي للتحدي»، التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، نتائج إيجابية استثنائية عبر استقطاب جمهور من 75 دولة، والترحيب بما يزيد على 10.000 مشاهد تابعوا نزالات بطولة «يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا» مباشرة في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، معززة مكانة الإمارة كعاصمة للفنون القتالية المختلطة في العالم.

حظيت البطولة بحضور مميز للعديد من الشخصيات والمسؤولين من الإمارات والمنطقة والعالم، بمن فيهم معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في مجموعة مبادلة، وعدد من مديري الدائرة.

وشهد «أسبوع أبوظبي للتحدي» برنامجاً حافلاً بأنشطة وتجارب الفنون القتالية المختلطة، حيث استمتع نحو 3,200 شخص بفرصة لقاء أساطير «يو إف سي» والتقاط صور تذكارية مع حزام البطولة علاوة على اختبار مهارات المرونة وسرعة رد الفعل والتدريب على أكياس الملاكمة بمنطقة جمهور «يو إف سي 267» في ياس مول، بالتزامن مع مشاركة مئات المشجعين في المؤتمر الصحفي وفعالية الوزن الرسمية قبل نزالات البطولة.

بلغت نسبة السياح نحو نصف حاملي تذاكر بطولة «يو إف سي 267» الذين احتشدوا لمشاهدة النزالات الحية مباشرة في الاتحاد أرينا، ويعكس هذا الإقبال اللافت المكانة الرائدة للعاصمة الإماراتية على خريطة الوجهات المفضلة للفعاليات الرياضية والترفيهية عالمية المستوى، ويؤكد ثقة الجمهور بمعايير الصحة والسلامة المعتمدة في أبوظبي، التي تصدرت قائمة المدن الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لمؤشر المدن الآمنة الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجموعة إيكونوميست.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: ينضم الحدث إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية نظمتها العاصمة الإماراتية بنجاح على مدى الأشهر الماضية في أجواء تضمن صحة وسلامة الجميع، من بينها أربع بطولات «يو إف سي» رئيسية في غضون سبعة أشهر فقط، واعتمدت هذه الإنجازات على التنسيق والتعاون مع الشركاء في الإمارة، وتجسد فعاليات «أسبوع أبوظبي للتحدي» المقومات التي تمتلكها أبوظبي، وتعزز قدرتها على احتضان أبرز الفعاليات العالمية.

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