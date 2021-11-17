الزرعوني رئيساً لتنفيذي «العين للرياضات الذهنية»

المصدر: البيان

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اعتمد مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي بالنادي وفق التطلعات المنشودة في المرحلة القادمة، وقد تقرر أن يتولى المستشار محمد أمين بن عبدالله الزرعوني منصب الرئيس التنفيذي للنادي.

يتمتع الزرعوني بسيرة ذاتية حافلة، حيث إنه حاصل على درجة الماجستير في القانون الرياضي من الجامعة الأمريكية وكان عضواً في مجلس إدارة النادي ونائباً لرئيس مجلس الإدارة في الفترة من 2013 إلى 2021، حيث حقق خلالها فريق النادي العديد من الإنجازات.

من جهة أخرى تم تسمية كل من سعيد حسن شهداد البلوشي مديراً تنفيذياً للشؤون الإدارية، والمهندس طارق علي محمد الطاهر مديراً تنفيذياً للعمليات والشؤون الفنية، ومحمد السيد محمد عباس في منصب المدير التنفيذي المالي.

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