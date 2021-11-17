92 يوماً على انطلاق تحدي سبينس للدراجات الهوائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلن المنظمون عن بدء العد التنازلي لإقامة تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية مع تبقي 92 يوماً فقط على تنظيم الحدث المرتقب، الذي يقام خلال شهر فبراير 2022 بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، فيما تقام الجولة التحضيرية الثانية لمسافة 45 كيلومتراً في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومنذ الإعلان رسمياً عن فتح باب التسجيل في الحدث، شهد السباق تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لأعداد المشاركين في الجولة التحضيرية الأولى، حيث شارك أكثر من 500 درّاج في سباق 37 كيلومتراً الذي أقيم يوم 30 أكتوبر، مع وجود أكثر من 1600 درّاج مسجل في الجولات التمهيدية، فمن المتوقع أن ينضم المزيد من المشاركين إلى الجولات التحضيرية التالية استعداداً لخوض السباق المرتقب.

ويتضمن جدول الفعاليات التحضيرية التالية إقامة ثلاثة سباقات يستضيفها مسار القدرة المخصص للدراجات في دبي، حيث تقام الجولة التحضيرية التالية يوم 27 نوفمبر لمساعدة راكبي الدراجات على الاستعداد للسباق.

ومع إقامة مسابقة أفضل خمسة دراجين لهذا العام، والتي تنظم ضمن الجولات التحضيرية الأربع قبل السباق الرئيسي البالغ طوله 92 كيلومتراً خلال شهر فبراير، فإن المنافسة على قميص المتصدر لهذا العام مستمرة بعد إقامة الجولة التحضيرية الأولى.

ترتيب

ومع انتهاء الجولة التحضيرية الأولى لمسافة 37 كيلومتراً والتي أقيمت يوم 30 أكتوبر، سيرتدي جوش سالفاتوس من الفلبين القميص الأصفر في الجولة التحضيرية الثانية التي تقام يوم 27 نوفمبر، ومن المتوقع أن يشهد الدرّاج منافسة قوية من مواطنه الفلبيني داروين كوربوز. وفي فئة السيدات، سترتدي ميشيل ليندكفيست من السويد قميص الريادة بعد أدائها القوي في السباق الأول.

وقال ستيوارت هويسون، مدير السباق: يسعدنا أن نعلن عن بدء العد التنازلي مع تبقي 92 يوماً على انطلاق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية لهذا العام بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي. نحن نتطلع إلى تحطيم الأرقام القياسية في حدث هذا العام، مع تسجيل أكثر من 500 مشارك في الجولة التحضيرية الأولى التي أقيمت يوم 30 أكتوبر.

يُقام تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية بالشراكة مع سبينس، وإذاعة دبي 92، ومجلس دبي الرياضي، وهو أحد السباقات الرياضية المتميزة في الشرق الأوسط، ويستقطب في كل عام آلاف الدرّاجين القادمين من جميع أنحاء العالم.

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