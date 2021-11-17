ناصر المرزوقي يفوز بعضوية الاتحاد الآسيوي للتنس

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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فاز ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للتنس في دورته الجديدة المستمرة لغاية ديسمبر العام 2023، وذلك خلال إجتماع الجمعية العمومية الاسيوية التي أقيمت اليوم عبر تطبيق "زووم"وذلك في انجاز دولي جديد للرياضة الإماراتية في نيل المناصب الدولية الرياضية.

وأهدى المرزوقي الانجاز لدولة الإمارات العربية المتحدة وللأسرة الرياضية ومقدما شكره للشيخ حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس.

وشغل المرزوقي خلال الفترة الماضية عضوية اللجنة المالية في الاتحاد الاسيوي.

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