دبي تستضيف بطولة الرابطة الأوروبية للاعبي الجولف من "أصحاب الهمم"

المصدر: وام

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أقيمت اليوم ورشة تدريبية في منطقة جميرا للجولف بحضور عادل الزرعوني نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وتوني بينيت رئيس الاتحاد الأوروبي للجولف من أصحاب الهمم.

وعلى هامش الورشة أعلن اتحاد الإمارات للجولف عن شراكة عمل مستقبلية تجمع اتحاد الإمارات للجولف والاتحاد الأوروبي للجولف من أصحاب الهمم، ويتبع هذا التعاون إقامة عدد من المنافسات والبطولات تستضيفها الإمارات في السنوات القليلة المقبلة تدعم لاعبي الجولف من أصحاب الهمم، وذلك تأكيدا لجهود دولة الإمارات الرائدة لدعم جميع فئات المجتمع.

وفي هذا السياق أعلنت الجولة الأوروبية للجولف عن انطلاق منافسات بطولة الرابطة الأوروبية للاعبي الجولف من أصحاب الهمم، التي تضم 8 لاعبين، وتستضيفها دبي في ملعب الأرض في منطقة جميرا للجولف يومي الجمعة والسبت المقبلين، وتقام بطولة الرابطة الأوروبية للاعبي الجولف من أصحاب الهمم تزامنا مع فعاليات بطولة دي بي ورلد للجولف التي تمثل انتهاء موسم الجولة الأوروبية 2021 وانتهاء "موسم السباق إلى دبي" ضمن سلسلة رولكس، والتي تقام في ملعب الأرض في ملاعب جميرا للجولف في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر2021.

وتقام المنافسات في دبي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للجولف "لأصحاب الهمم" الجهة المشرفة على التصنيف العالمي الجديد للاعبي الجولف من أصحاب الهمم، ويطلق عليها مسمى "نهائي دبي"، وتتكون البطولة من جولتين يضم مسارها 36 حفرة، وتجمع نخبة من أبطال الجولف الذين واجهوا مشاكل بدنية منعتهم من ممارسة الجولف بشكل احترافي، وأبرزهم الإنجليزي كيب بوبيرت المصنف الأول عالميا، والأيرلندي بريندان لولور المصنف رقم 2 عالميا، والأمريكي كريس بيجينز المصنف الرابع عالميا، والكندي كورتيس باركلي المصنف السابع عالميا، والإيطالي توماسو بيرينو المصنف الثامن عالميا، والبلجيكي آدم وهبي المصنف 16عالميا، والإنجليزي مايك براون المصنف 19 عالميا، والسويدي فيليكس نورمان المصنف 25 عالميا.

وقال عادل الزرعوني نائب رئيس الاتحاد للجولف " وضعنا أمام اعيننا رؤية واضحة في عام 2018 عندما استعدت الإمارات لاستضافة الاولمبياد الخاص - الالعاب العالمية في أبوظبي. وبالتعاون مع مختلف أندية الجولف في الإمارات ومراكز رعاية أصحاب الهمم وبطولة دي بي ورلد، نعمل على الارتقاء بـ "لاعبي الجولف من أصحاب الهمم" إلى آفاق جديدة داخل الإمارات، وهدفنا هو جعل رياضة الجولف أكثر شمولاً لكافة شرائح المجتمع" وأضاف أنه من خلال برنامج الجولف الجديد للاعبين من أصحاب الهمم في دولة الإمارات، نتطلع في اتحاد الإمارات للجولف أن تصبح رياضة الجولف في متناول الجميع بغض النظر عن العمر أو الجنس أو القدرة البدنية.

وقال توني بينيت رئيس الاتحاد الأوروبي للجولف من أصحاب الهمم " هذه فرصة رائعة لعرض الجانب الإنساني للعبة الجولف وكذلك تقديم لعبة الجولف لفئة جديدة من الجماهير لاسيما أصحاب الهمم والذين نهدف إلى إلهامهم وتشجيعهم على الاستمتاع بالفوائد الصحية والاجتماعية لرياضة الجولف..

نشكر الإمارات على جهودها المبذولة في دعم رياضة الجولف بشكل عام والجولف لأصحاب الهمم بشكل خاص، نشكر الجولة الأوروبية كذلك على إتاحة الفرصة لنكون هنا اليوم بينكم".

وتزامنا مع تأكيد عودة الجماهير إلى ملاعب دبي، يشهد الحدث إقامة العديد من الفعاليات المخصصة للجمهور التي تجمع بين إثارة لعبة الجولف العالمية والضيافة والأنشطة الترفيهية، ويمكن لعشاق الجولف الحصول على التذاكر المجانية من خلال زيارة الموقع الالكتروني.

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