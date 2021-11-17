برج خليفة يحتفي ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: دبي: البيان الرياضي

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احتفى برج خليفة - البرج الأطول في العالم - ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، من خلال تقديم عرض ضوئي مميز على واجهته حمل شعار النسخة الـ 13 من البطولة الأبرز على ساحة الجوجيتسو العالمية.

ويندرج العرض في إطار مبادرة قامت بها شركة إعمار العقارية وهي مطور أساليب الحياة العصرية الشريك لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وأحد الداعمين البارزين لفعالياته.

وتعكس هذه الخطوة المكانة التي أصبحت تتمتع بها رياضة الجوجيتسو في المجتمع الإماراتي، والشعبية المتنامية التي تحظى بها في ظل ريادة دولة الإمارات في نشرها وتطويرها من خلال احتضانها لكبرى البطولات العالمية واستقطابها لأهم نجوم اللعبة على مستوى العالم.

وتختتم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو فعاليات نسختها الـ 13 يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر مع منافسات فئة المحترفين في الحزامين البني والأسود، لتتوج البطولة في سادس أيامها الفعاليات الحماسية التي استضافتها جوجيتسو أرينا بمشاركة نحو 4000 لاعب من 90 دولة.

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