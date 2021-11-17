أحمد وحوراء في تحدي «مونديال دبي» للكاراتيه اليوم

المصدر: دبي - علي شدهان

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يسجل نجما «كاراتيه الإمارات»، أحمد سالم وحوراء محمد، ظهورهما الأول في تحدي «مونديال دبي» بنسخته الـ 25 المتواصلة مبارياته المثيرة في مجمع «حمدان الرياضي» بمشاركة دولية واسعة، بخوضهما لقائي فردي «كوميتيه» السيدات والرجال على التوالي اليوم، بعدما شهد اليوم الأول من «مونديال دبي»، أمس، خوض سليمان الملا، وفاطمة سالم، مباراتيهما في فردي «كوميتيه» الرجال والسيدات على التوالي، ولم يحالفهما الحظ رغم تقديمها أداءً طيباً، حيث خسر الملا بصعوبة بالغة في المباراة الثانية بنتيجة 6 - 5، بعد فوزه بالمباراة الأولى، فيما خسرت فاطمة بالترجيحية بعد التعادل السلبي.

وشهد اليوم الأول من «مونديال دبي»، مباريات مثيرة، أطرافها نجوم ونجمات من مختلف دول العالم، فيما يشهد اليوم الثاني من الحدث الكبير، اليوم، خمس مواجهات، الأولى في مسابقة «كوميتيه» السيدات وزن 61 كلغم، والثانية في «كوميتيه» الرجال وزن 67 كلغم طرفها الأول نجم «كاراتيه الإمارات» أحمد سالم، الذي سينتظر الفائز من مباراة تجمع لاعب المغرب مع منافسه الإسرائيلي، لملاقاته في الدور 64، تليها مباراة السيدات وزن 55 كلغم، ثم مباراة الرجال وزن 60 كلغم، قبل أن تخوض نجمة منتخب الإمارات، حوراء محمد اختباراً حقيقياً في بداية ظهورها بلقائها لاعبة هونج في مسابقة السيدات وزن 50 كلغم.

قوة المنافسة

وعبر راشد آل علي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، مدير البطولة، عن أمله في تحقيق نتيجة إيجابية من قبل نجوم ونجمات «كاراتيه الإمارات» في «مونديال دبي» بعد خوضهم مراحل إعداد تعتبر كافية، ومؤهلة لبلوغ مراكز متقدمة على الأقل، رغم قوة المنافسة، ومشاركة خيرة لاعبي ولاعبات الكاراتيه في العالم.

وأشار آل علي إلى أنه لا يستبعد حصول «كاراتيه الإمارات» على ميداليات، سواء في «الكاتا» أو «الكوميتيه»، منوهاً بأن اللجنة المنظمة سعيدة بمشاركة هذا العدد الكبير جداً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة وباء «كورونا»، مشيراً إلى أن العدد وصل إلى أكثر من 3 آلاف مشارك من الوفود، من بينهم أكثر من 1000 لاعب ولاعبة، معتبراً ذلك دليلاً على القدرات التنظيمية العالية لأبناء الإمارات، موجهاً الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على دعمه للحدث العالمي.

ثناء وتهنئة

وأثنى راشد آل علي على دور اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، قبل وخلال البطولة، وثقته العالية بأعضاء اللجنة المنظمة، وكل اللجان العاملة، من أجل تقديم بطولة مميزة تحظى باحترام الأسرة الدولية للعبة الكاراتيه، مشيداً بوقفة الجهات الراعية الداعمة للحدث، مهنئاً باجتياز 4 من حكام «كاراتيه الإمارات» اختيارات ترقية الشارة الدولية، وهم محمود آل رحمة وعبدالله عيسى وأمينة الدشتي، إضافة إلى جابر جاسم المعتمد أساسياً لإدارة مباريات البطولة من دون المشاركة في الاختبارات، إلى جانب 3 حكام من المقيمين، وهم، محمد عزازي ومحمد باكر وجعفر حيدر.

برامج البطولات

وعلى صعيد اجتماع «كونغرس» أسرة «كاراتيه العالم»، فقد تم اعتماد برامج بطولات العامين المقبلين، منها إقامة بطولة العالم 2022 في تركيا، وترشيح إيطاليا لاحتضان النسخة 27 للبطولة، وذلك بعدما تمت مناقشة كل الأجندات في اجتماعه المطول برئاسة الإسباني أنطونيو سبينوس، وحضور اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، نائب الرئيس، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي.

وعلى صعيد آخر، بات محمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، ثاني عربي في عضوية اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للكاراتيه، بعد المصري مراد عاصم، وقد تقدم عباس باقتراحين بهدف تفعيل عمل اللجنة، الأول، ضرورة تواجد أعضاء من كل القارات في عضوية اللجنة، بدلاً من اقتصارها على مناطق معينة، بحيث تكون المشاركة أوسع، والثاني، التنسيق بين اللجنة الفنية ولجنتي الحكام والرياضة لتحقيق نجاحات أكثر للبطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي.

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