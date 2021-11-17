11 ميدالية لأبطالنا في «أبوظبي العالمية للجوجيتسو» بفئة الأساتذة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اليوم الثالث من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الثالثة عشرة التي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة من 14 – 19 نوفمبر الجاري في جوجيتسو أرينا استكمال منافسات فئة الأساتذة من اللاعبين حملة الحزامين البني والأسود للفئة العمرية فوق الثلاثين عاماً من مختلف أنحاء العالم وحقق أبطال الإمارات ميداليتين ذهبيتين و6 فضيات وثلاث برونزيات.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية، وسعيد علي الغفلي المدير العام بالوكالة لمؤسسة التنمية الأسرية، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وتعليقاً على نجاح البطولة ومشروع الجوجيتسو في الإمارات، قال سعيد علي الغفلي المدير العام بالوكالة لمؤسسة التنمية الأسرية إنه يشعر بالفخر تجاه مكانة وقدرة دولة الإمارات واتحاد الإمارات للجوجيتسو على تنظيم مثل هذه البطولات باحترافية فائقة، موضحاً أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ذاع صيتها في كل أنحاء العالم حتى بات ينتظرها الأبطال بفارغ الصبر عاماً بعد عام.

وأضاف الغفلي إنه وبالرغم من حداثة عهد رياضة الجوجيتسو في الإمارات إلا أن دعم القيادة الرشيدة والجهود الجبارة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وصل بها إلى العالمية من أوسع أبوابها حتى غدت أبوظبي عاصمة للجوجيتسو، وأصبحت رياضة الجوجيتسو جزءاً لا يتجزأ من نمط حياة أطفال الإمارات سواء في المنزل أم النادي أم المدرسة.

نجاح

وقال فهد علي الشامسي: «مشهد الجوجيتسو في دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي يرتقي يوماً بعد يوم، وقد نجحت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في جمع عمالقة تلك الرياضة الذين قدموا خلاصة تجربتهم على البساط اليوم، وهنّأ الشامسي اللاعبين هيثم هناوي ومحمد الشحي اللذين تمكنا من إهداء دولة الإمارات ميداليتين ذهبيتين في منافسات فئة الأساتذة، كما ثمّن إنجازات زملائهم الذين حققوا 6 فضيات وثلاث برونزيات ضمن المنافسات نفسها».

وأضاف الشامسي: «نهدف في اتحاد الإمارات للجوجيتسو إلى تنظيم واستضافة بطولات على أعلى مستوى وفقاً لأرفع المعايير العالمية، وما نشهده اليوم من كفاءة تنظيمية ونجاح استثنائي في استقبال أكثر من 4000 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، يمثل مدعاة للفخر والاعتزاز، فشكراً لكل من ساهم في ترسيخ هذا النجاح، وخصوصاً شركاء الاتحاد من القطاعين العام والخاص الذين نعتبرهم جزءاً لا يتجزأ من كل إنجاز».

صدارة

وتمكن لاعبو ولاعبات أكاديمية كوماندو جروب من تبوء الصدارة في منافسات فئة الأساتذة ونجحوا في تسجيل 178.320 نقطة، متفوقين على بالمز الرياضية التي حلت وصيفاً برصيد 147.200 نقطة، وأكاديمية شيك مات الأمريكية التي حلت في المركز الثالث برصيد 94.000 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز