محمد الشرقي يشيد بالنجاح الدولي لبطولة تحدي الفجيرة لبناء الأجسام

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولة تحدي الفجيرة الدولية لبناء الأجسام، التي أقيمت تحت رعاية سموه في سبتمبر الماضي بالفجيرة، بمشاركة عالمية واسعة.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالنتائج المشرفة التي حققتها البطولة الدولية بتنظيم دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وإشراف اتحاد الإمارات والاتحاد الدولي لبناء الأجسام، كما أثنى سموه على المستوى التنظيمي والفني والإداري لعمل اللجان، بما أسهم في إنجاح الاستضافة وتحقيق أهدافها، وتعزيز حضور إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، في المجال الرياضي عالمياً.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى الخطط والبرامج المستقبلية لإدارة البطولة في النسخ القادمة، مؤكداً جاهزية إمارة الفجيرة لتسخير كل الإمكانات والموارد المتاحة بما يضمن نجاح الأحداث الرياضية العالمية، والتميز في تقديم أرفع المعايير التنظيمية.

وقدمت اللجنة المنظمة للبطولة هدية تذكارية لسمو ولي عهد الفجيرة، تعبيراً عن الشكر والتقدير لرعاية سموه للبطولة، ودعمه المتواصل للفعاليات الرياضية التي تقام على أرض الفجيرة، مؤكدة مواصلة العمل وتكثيف الجهود نحو مزيد من الإنجازات الرياضية المشرفة.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأعضاء اللجنة.

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