ذهبية وفضيتان للإمارات في «غربي آسيا للبلياردو»

المصدر: (دبي - ياسر قاسم )

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرزت الإمارات ميدالية ذهبية وفضيتين في رابع أيام بطولة غربي آسيا للبلياردو والسنوكر التي تقام في دبي وتختتم غداً، جاء ذلك بوصول لاعبي الإمارات صلاح الريماوي ومحمد الحوسني للمباراة النهائية في منافسات تسع كرات للبلياردو في نهائي إماراتي صرف، ليضمنا الميداليتين الذهبية والفضية.

وفي السنوكر أحرز المصنف الأول محمد شهاب الميدالية الفضية بعد وصوله إلى نهائي فردي الرجال أمام البحريني حبيب صباح الذي تمكن من الفوز بصعوبة بنتيجة 5 - 4 ليفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز