بداية قوية لمنافسات الحبتور للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حقق فريق بن دري فوزاً كبيراً ومستحقاً على منافسه فريق انكورا، بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، في أولى مبارياتهما في بطولة نادي ومنتجع الحبتور الشهرية للبولو، كما خطف فريق ذئاب دبي الفوز في المباراة الافتتاحية من منافسة فريق هيسكث بعد أن خطف خمسة أهداف مقابل أربعة.

وتقام اليوم الأربعاء مباراتا الدور قبل النهائي للبطولة التي تضم خمسة فرق، حيث يلتقي فريق بن دري وفريق هيسكث في الثالثة عصراً ثم فريقا انكورا ومهرة في الرابعة عصراً.

مباراتا اليوم الافتتاحي تؤشر إلى أن موسم بولو الحبتور، سيكون قوياً ومثيراً هذا الموسم فالمستوى الرائع الذي قدمته الفرق الأربعة يقترب من أداء المحترفين، ففي المباراة الأولى التي كانت أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية، شن فريق ذئاب دبي، بقيادة حبتور الحبتور غاراته المتكررة منذ البداية وخطفت هدفين لينهي الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ، وفي الشوط الثاني أدرك فريق هيسكت التعادل ثم تقدم الذئاب مرة ثانية، وفي بداية الشوط الثالث ينجح فريق هيسكث في التعادل، إلا أن الذئاب أحرزوا هدفين ليخطفوا الفوز الأول في البطولة.

أما المباراة الثانية فقد قدم فيها لاعبو بن دري، عرضاً قوياً ومثيراً بقيادة المتألق محمد بن دري الذي أحرز خماسية بمفرده ليقود فريقه للفوز على منافسه فريق انكورا بسبعة أهداف مقابل ثلاثة.

المباراة أعادت إلى الأذهان المستوى المتميز الذي شهدته ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، إبان كأسي دبي الذهبي والفضي فقد حاول فريق انكورا الصمود في الشوطين الأوليين من المباراة إلا أن خطوطه انهارت خاصة في الشوط الرابع أمام نشاط وحيوية كل من محمد وراشد بن دري ومعهما محمد خالد والمحترف سانشيز.

وعقب المباراة أعرب رجل الأعمال حميد بن دري عن سعادته بمستوى اللاعبين في مباراتي الافتتاح، خاصة مباراة فريقه أمام انكورا.

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